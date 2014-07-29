Cтоличные дороги из-за жары будут поливать в два раза чаще

Поливальные машины с 29 июля будут проезжать по Москве в два раза чаще

Из-за жары поливать столичные дороги будут в два раза чаще, сообщает телеканал "Москва 24".

В среднем каждая поливомоечная машина берет 10 тонн воды, которые выливает за два часа. Москву разделили на участки, каждый обслуживают 15-20 машин, регулярно выходят на маршрут примерно 600 автомобилей.

При этом городские растения поливают только раз в день, и то после захода солнца - днем капли воды становятся линзами, через которые солнечные лучи буквально сжигают растения.

Отметим, что за вечер сотрудникам Мосзеленхоза необходимо полить более 2 гектаров. В усиленном режиме городские службы будут работать до тех пор, пока средняя температура не станет ниже 25 градусов.

Напомним, на 29 июля синоптики прогнозируют 31 градус тепла, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. При этом подмосковное управление МЧС предупреждает о сильной жаре в области – местами воздух прогреется до 33 градусов.