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Экология

28 января 2015, 18:31

Воду в Москве-реке будут очищать плавучие острова

экология Москва-река благоустройство проекты стройкомплекс Москвы плавучие острова

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На Москве-реке могут появиться очищающие воду плавучие острова, которые создадут естественную экофлору и фауну с помощью корней растений и водорослей, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Острова могут быть до 200 метров в длину. Они прокачивают через себя большие массы речной воды, очищая их от грязи и вредных элементов", - пояснила менеджера проекта, победитель конкурса на развитие Москвы-реки от бюро "Проект Меганом".

Отметим, что такие плавучие острова уже есть в Лондоне и других английских городах. Идею с плавучими островами на Москве-реке как раз и предложили британские компаньоны.

"Но островов таких масштабов еще не было. Это амбициозная задача, ее решение даст не только экологически чистую реку, но и новый бренд, которым не может похвастаться пока ни один город мира", - подчеркнула менеджер проекта.

Бюро "Проект Меганом" также выступило с предложением организовать на Москве-реке лодочные переправы для велосипедистов и пешеходов. По словам руководителя проекта Юрия Григоряна, их суть в том, чтобы люди могли с одного берега очень быстро добраться на противоположный на лодке. А так как река служит преградой между районами, Григорян предлагает их "сшить" с помощью портов.

Как расширят и облагородят набережные Москвы-реки

Ранее M24.ru сообщало, что вдоль Москвы-реки могут появиться "плавающие набережные". Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин заявлял, что для реализации проекта развития набережных Москвы-реки будет создана специальная рабочая группа.

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По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, около 60 километров набережных Москвы-реки могут обустроить в течение трех-пяти лет. При этом всего в рамках реорганизации территории у Москвы-реки обустроят порядка 120 километров набережных.

Напомним, победителя градостроительного конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки объявили 11 декабря 2014 года. Им стала компания "Меганом", которая планирует построить в столице сеть причалов и речных парков.

Согласно концепции, в городе возведут транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года. "Сама концепция разбита на три этапа. Первый этап рассчитан до 2015 года – это то, что мы тоже можем сделать в ближайшее время, например, спроектировать градостроительный план. Второй этап рассчитан до 2017 года включительно – это то, на что у нас есть деньги. И третий этап завершится в 2035 году – это полная реализация плана", - сказал Хуснуллин.

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