Власти будут присылать москвичам SMS о состоянии воздуха

Жители Москвы смогут получать новости об экологии города по SMS

Столичные власти до конца года запустят сервис, позволяющий узнавать состояние воздуха по SMS. Об этом M24.ru рассказал руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский. По его словам, москвичи смогут отправлять сообщение запрос на короткий номер мэрии и получать в ответ SMS с информацией о состоянии воздуха в Москве и экологический прогноз на ближайшие дни. Чиновник отметил, что услуга должна предоставляться москвичам бесплатно, сейчас этот вопрос обсуждается с мобильными операторами.

“Департамент природопользования будет развивать систему предоставления информации по мобильному телефону через SMS, - рассказал Кульбачевский. - В этом году мы хотим запустить сервис, позволяющий москвичам из любой точки города отправить SMS на определенный номер и в ответ получить сообщение о состоянии воздуха и прогноз о состоянии экологии на ближайшие дни. Услуга должна предоставляться москвичам бесплатно, и этот будет решаться с операторами мобильной связи”.

Глава департамента отметил, что сервис поможет сделать департамент информационных технологий (ДИТ). Сейчас вся необходимая информация есть на официальном сайте Мосэкомониторинга. Но она подается не всегда доступным языком, из-за этого москвичи время от времени неправильно ее понимают. "Мы хотим решить этот вопрос за счет оперативного предоставления оперативной информации об экологии города по мобильному телефону”, - подчеркнул Кульбачевский.

В Москве уже действует единая мобильная платформа. У мэрии есть свой короткий номер 7377, по которому москвичи могут получить доступ к городским SMS-сервисам. Отправив SMS с кодовыми словами на этот номер, можно, к примеру, проверить штрафы ГИБДД, долги по ЖКХ, передать показания счетчиков на воду, подписаться на информацию об эвакуации автомобиля и многое другое.

В конце прошлого года тема состояния воздуха стала особенно волнующей для горожан. 10 ноября 2014 года москвичи начали жаловаться на В конце прошлого года тема состояния воздуха стала особенно волнующей для горожан. 10 ноября 2014 года москвичи начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. По результатам проверки Роспотребнадзора было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам нефтеперерабатывающего завода. После происшествия на московском НПЗ, промышленные предприятия по рекомендации города должны установить на трубах датчики загрязнения. На сегодняшний день уже 58 московских предприятий имеют такие датчики. Эти устройства помогут контролировать производство и установить вину того или иного предприятия в случае загрязнения воздуха. Всего за 2014 год в департамент природопользования поступило более 4 тысяч жалоб на состояние воздуха.



Управляющий партнер исследовательского агентства "ТМТ-консалтинг" Константин Анкилов рассказал, что разработка SMS-рассылки не потребует больших затрат, поэтому сделать услугу бесплатной для москвичей не составит проблем. По словам Анкилова, информацию о состоянии воздуха всем желающим москвичам власти могли бы отправлять регулярно. "Можно сделать сервис автоматической рассылки, к примеру, раз в день", - отметил Анкилов.

По словам эксперта, технически возможно также определить местонахождение абонента и выслать ему информацию, актуальную для конкретного района.

Руководитель комиссии Общественной палаты по экологической политике и устойчивому развитию Александр Гинзбург отметил, создание SMS-информирования об экологической ситуации - логичное развитие системы мониторинга воздуха в столице. Он подчеркнул, что сегодня у Мосэкомониторинга есть данные с 42 станций контроля воздуха во всех районах. "Сервис SMS-информирования о состоянии воздуха будет наиболее востребован в момент чрезвычайных ситуаций или когда кто-то почувствует неприятный запах", - пояснил Гинзбург.

Анастасия Мальцева, Марина Курганская, Майя Соерова