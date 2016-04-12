На портале открытых данных появился экосправочник

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

На портале открытых данных data.mos.ru запустили экосправочник, сообщает mos.ru. С его помощью можно, например, узнать среднемесячные показания по загрязнению воздуха в своем районе и сравнить их с допустимыми нормами.

Всего в справочнике 17 наборов данных. В нем ежемесячно будет подсчитываться количество дней с неблагоприятными метеоусловиями. Это штиль, слабый ветер или, например, туман, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном (несколько десятков метров) слое атмосферного воздуха. С помощью справочника можно найти на карте города места расположения автоматических станций контроля загрязнения атмосферы.

На портале также опубликованы адреса 144 столичных родников, а также информация об их состоянии за исключением микробиологических показателей качества воды.

Кроме того, в справочнике можно найти результаты мониторинга уровней шума по данным передвижной экологической лаборатории и сравнить их с нормами: вблизи от жилых домов, медицинских и рекреационных учреждений допускается уровень от 55 до 70 децибел днем, ночью допустимый уровень снижается на 10 децибел.

Что такое data.mos.ru

На портале data.mos.ru опубликовано более 560 наборов данных (датасетов) на важные для города темы. Разработчики могут использовать для своих сайтов и мобильных приложений. Уже создано более 30 мобильных приложений на основе информации портала открытых данных.