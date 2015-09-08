LIVE: дискуссия о судьбе общества потребления на "Стрелке"

Фото: ТАСС

9 сентября в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия по теме — "Массовое потребление: двигатель прогресса или путь к катастрофе".

Нужно потреблять, чтобы жить, или жить, чтобы потреблять? Сегодня люди идут в магазин те только для того, чтобы купить продукты первой необходимости. Походы в торговые центры и универмаги превратились в своеобразный ритуал. Каждый день выпускаются новые модели телефонов, машин, одежды. Люди покупают новинки и обновки не потому, что та или иная старая вещь сломалась, износилась, испортилась, а потому что хотят быть на гребне модной волны. Производители вкладываются в развитие технологий. Однако человечество все больше и больше расходует ресурсы планеты, которые не успевают восстанавливаться.

В ходе дискуссии эксперты попытаются определить разницу между потреблением и перепотреблением и понять, что заставляет людей покупать больше, чем нужно. Слушатели узнают, что случится с нашей планетой, если ее население не сбавит темп потребления.

Участие в мероприятии примут:



эксперт Экобюро GREENS Алена Юзефович;

заведующий лабораторией управленческого моделирования факультета государственного управления МГУ М. В. Ломоносова, доктор биологических наук Дмитрий Кавтарадзе;

заведующий кафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС при президенте РФ, кандидат социологических наук Виктор Вахштайн;

руководитель маркетинговых коммуникаций "М.Видео" Юлия Зарипова;

дизайнер SlavaArt Слава Лихачев;

психолог Полина Васильева.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда смотреть: 9 сентября в 20.00

9 сентября в 20.00 Что: обсуждение проблемы массового потребления

обсуждение проблемы массового потребления Кто: Слава Лихачев, Юлия Зарипова, Виктор Вахштайн, Дмитрий Кавтарадзе, Алена Юзефович

Слава Лихачев, Юлия Зарипова, Виктор Вахштайн, Дмитрий Кавтарадзе, Алена Юзефович Кому смотреть: тем, кому не безразлична судьба планеты

