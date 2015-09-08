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08 сентября 2015, 15:00

Экология

LIVE: дискуссия о судьбе общества потребления на "Стрелке"

Фото: ТАСС

9 сентября в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия по теме — "Массовое потребление: двигатель прогресса или путь к катастрофе".

Нужно потреблять, чтобы жить, или жить, чтобы потреблять? Сегодня люди идут в магазин те только для того, чтобы купить продукты первой необходимости. Походы в торговые центры и универмаги превратились в своеобразный ритуал. Каждый день выпускаются новые модели телефонов, машин, одежды. Люди покупают новинки и обновки не потому, что та или иная старая вещь сломалась, износилась, испортилась, а потому что хотят быть на гребне модной волны. Производители вкладываются в развитие технологий. Однако человечество все больше и больше расходует ресурсы планеты, которые не успевают восстанавливаться.

В ходе дискуссии эксперты попытаются определить разницу между потреблением и перепотреблением и понять, что заставляет людей покупать больше, чем нужно. Слушатели узнают, что случится с нашей планетой, если ее население не сбавит темп потребления.

Участие в мероприятии примут:

  • эксперт Экобюро GREENS Алена Юзефович;
  • заведующий лабораторией управленческого моделирования факультета государственного управления МГУ М. В. Ломоносова, доктор биологических наук Дмитрий Кавтарадзе;
  • заведующий кафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС при президенте РФ, кандидат социологических наук Виктор Вахштайн;
  • руководитель маркетинговых коммуникаций "М.Видео" Юлия Зарипова;
  • дизайнер SlavaArt Слава Лихачев;
  • психолог Полина Васильева.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 9 сентября в 20.00
  • Что: обсуждение проблемы массового потребления
  • Кто: Слава Лихачев, Юлия Зарипова, Виктор Вахштайн, Дмитрий Кавтарадзе, Алена Юзефович
  • Кому смотреть: тем, кому не безразлична судьба планеты

В ожидании трансляции смотрите:


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