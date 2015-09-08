LIVE: дискуссия о судьбе общества потребления на "Стрелке"

Фото: ТАСС
9 сентября в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия по теме — "Массовое потребление: двигатель прогресса или путь к катастрофе".
Нужно потреблять, чтобы жить, или жить, чтобы потреблять? Сегодня люди идут в магазин те только для того, чтобы купить продукты первой необходимости. Походы в торговые центры и универмаги превратились в своеобразный ритуал. Каждый день выпускаются новые модели телефонов, машин, одежды. Люди покупают новинки и обновки не потому, что та или иная старая вещь сломалась, износилась, испортилась, а потому что хотят быть на гребне модной волны. Производители вкладываются в развитие технологий. Однако человечество все больше и больше расходует ресурсы планеты, которые не успевают восстанавливаться.
В ходе дискуссии эксперты попытаются определить разницу между потреблением и перепотреблением и понять, что заставляет людей покупать больше, чем нужно. Слушатели узнают, что случится с нашей планетой, если ее население не сбавит темп потребления.
Участие в мероприятии примут:
- эксперт Экобюро GREENS Алена Юзефович;
- заведующий лабораторией управленческого моделирования факультета государственного управления МГУ М. В. Ломоносова, доктор биологических наук Дмитрий Кавтарадзе;
- заведующий кафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС при президенте РФ, кандидат социологических наук Виктор Вахштайн;
- руководитель маркетинговых коммуникаций "М.Видео" Юлия Зарипова;
- дизайнер SlavaArt Слава Лихачев;
- психолог Полина Васильева.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 9 сентября в 20.00
- Что: обсуждение проблемы массового потребления
- Кто: Слава Лихачев, Юлия Зарипова, Виктор Вахштайн, Дмитрий Кавтарадзе, Алена Юзефович
- Кому смотреть: тем, кому не безразлична судьба планеты
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