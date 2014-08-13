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Культура

13 августа 2014, 19:08

Создатели комедии "Горько!" устроят всероссийское застолье

еда комедии кино время с детьми фестивали и праздники Горько Всероссийское застолье

Фото: facebook.com/gooorko

Создатели комедии "Горько!" и ее продолжения "Горько! 2", которое выйдет на экраны осенью, устроят всероссийское застолье. 23 августа в парке "Сокольники" установят столы и проведут телемост с другими пятью городами-миллионниками - Екатеринбургом, Краснодаром, Владикавказом, Пермью и Самарой.

Стать гостем безалкогольного праздника, который объединит разные города России, смогут все желающие. Угощения для гостей будут бесплатными, также организаторы предлагают приносить на семейную акцию блюда собственного приготовления - лучшие кулинары получат призы.

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В "Сокольники" приедут и актеры "Горько!" - Ян Цапник, Александр Робак, Елена Валюшкина, Юлия Александрова, Егор Корешков, Сергей Лавыгин, Валентина Мазунина, Александр Паль, Юлия Сулес, а также режиссер фильма Жора Крыжовников. С помощью видеосвязи они вместе с другими участниками акции "окажутся" за одним большим столом с жителями разных городов. Гости вкусного праздника попробуют попасть в Книгу рекордов России в категории "Самое масштабное застолье".

"Утро": В парке "Сокольники" пройдет "Всероссийское застолье"

"Так редко случаются поводы собраться всем вместе: преодолеть границы, отбросить разногласия и почувствовать себя одной большой семьей. Эта идея лежит в основе нашего фильма, именно поэтому мы решили устроить для жителей разных городов общий праздник. А что может объединить лучше, чем душевное застолье?", - рассказал один из продюсеров "Горько!" Тимур Бекмамбетов.

Участников "Всероссийского застолья" ждут конкурсы, музыка и подарки. Видео, которое запишут в разных городах во время акции, станет частью фильма о фильме "Горько! 2". А тот город, чей стол будет длиннее и многолюднее других, признают самым гостеприимным.

Семейная акция стартует в 16.00 в гайд-парке "Сокольников".

Комедия "Горько!" собрала восторженные отзывы как зрителей, так и критиков. Картину показали не только в кинотеатрах России, но также в США и Германии. Всего фильм увидели зрители в 12 странах.

"Горько! 2" выйдет на экраны 23 октября. Продолжение фильма расскажет об отчиме главной героини, который подставил партнеров по бизнесу. Те в ответ на аферу устраивают на него покушение. Отчим, впрочем, оказывается крепким орешком: он уцелел, но намеревается заставить ничего не подозревающих и вовсю скорбящих родных устроить ему настоящие похороны.

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