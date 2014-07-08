В Бескудниково провели ремонт детских площадок

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Во вторник, 8 июля, жители Бескудниковского бульвара провели ревизию работ по исправлению поломок на детских площадках своего района, которые были выявлены неделю назад. Подобные проверки проходят в рамках программы "За безопасное детство", инициатором которой является Надежда Перфилова, директор школы №2098, председатель межрайонного Совета по развитию образования Северного округа Москвы и кандидат в Мосгордуму от избирательного округа №7, выдвинутый на народное голосование ассоциацией родителей Северного административного округа.

Как показала проверка, все недочеты были исправлены, в чем убедились и взрослые, и дети района Бескудниково.

Программа "За безопасное детство", которая была одобрена и поддержана столичным мэром Сергеем Собяниным, набирает обороты. Напомним, что 28 июня в рамках проекта, было проверено 4 детских площадки. На первой были сломаны скамейка, карусель и торчали ржавые трубы. Представители ГУ ИС присоединились к жителям и пообещали устранить все нарушения.

Надежда Перфилова взяла под свой контроль установку нового оборудования, покрытия и устранения недочетов. Когда группа проекта возвращалась после инспекции к первой детской площадке, работники ГУ ИС уже вели ремонтные работы.