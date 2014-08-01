На день ВДВ порядок в Москве обеспечат почти 4 тысячи полицейских

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В день ВДВ, 2 августа, в Москве будут дежурить 3,8 тысячи полицейских, солдат внутренних войск и дружинников, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В главке МВД отмечают, что в этот день запланирована праздничная литургия в храме Ильи Пророка, торжественные мероприятия на Красной площади, возложение цветов к памятному знаку "Воинам-десантникам" на Суворовской площади, к местам захоронений военачальников ВДВ, праздничная программа на Васильевском спуске, Поклонной горе и на ВВЦ.

В праздновании дня ВДВ в Москве будут задействованы до 3 тысяч военнослужащих и около 120 единиц военной техники, в том числе боевые машины десанта, бронетранспортеры, артиллерийские орудия и противотанковые вооружения. Также в столице откроется до 50 полевых кухонь.

Кроме того, с 10.00 в парке Горького, "Сокольниках" и "Измайлово" пройдут встречи бывших военнослужащих ВДВ. В парке Горького гостям будут бесплатно раздавать арбузы. В этом году для праздника закупили около 20 тонн сладких бахчевых. Традиция есть арбузы в День ВДВ родилась в конце 80-х – начале 90-х годов после вывода советских войск из Афганистана. Многие "афганцы" во время службы на день ВДВ отмечали свой праздник арбузами.

Отметим, что в 2013 году на день ВДВ в столице дежурили около 2 тысяч сотрудников полиции, а в 2012 году - 2,8 тысячи.