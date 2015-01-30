Дореволюционный путепровод на северо-востоке реконструируют до конца лета

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Сусоколовский путепровод на северо-востоке столицы реконструируют, сообщает пресс-служба департамента строительства. Работы должны закончить не позднее июля этого года.
Сусоколовский путепроводСусоколовский путепровод расположен в районе Марфино, он пересекает железнодорожные пути Малого окружного кольца и два пути станции Владыкино. Путепровод был построен в 1907 году для тележного транспорта. Сейчас оно представляет собой лишь небольшой проезд.
Демонтаж будет происходить в два этапа:
- первый этап – демонтаж путепровода и разборка проезжей части подходов;
- второй этап – устройство разворотных площадок и организация въездов и выездов к существующей застройке.
Напомним, в 2014 году была завершена реконструкция Можайского и Ленинградского путепроводов, по ним открыто движение транспорта.
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До конца 2015 года будет проведена реконструкция еще 5 аналогичных объектов для открытия пассажирского движения по Малому кольцу МЖД:
- Сусоколовский путепровод;
- Богородский путепровод;
- Коптевский путепровод;
- Звенигородский путепровод;
- Волоколамские путепроводы (автодорожный и трамвайный).
По планам протяженность Малого кольца МЖД составит 54 километра. Оно будет перевозить до 285 миллионов пассажиров в год. Пассажирские перевозки там планируется запустить в 2016 году.
К 2017 году в местах пересечения автомобильных дорог и малого кольца МЖД построят десять путепроводов. Семь из них возведут на средства Адресной инвестиционной программы Москвы.
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