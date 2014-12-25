На дорожное строительство в 2015 году выделено 80 млрд рублей - Бочкарев

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80 млрд рублей выделено на дорожное строительство в 2015 году. Об этом в интервью M24.ru рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, это на 15% меньше, чем в 2014 году. Это связано в том числе с удешевлением стоимости проектов. В 2015 году реконструкция ждет Калужское шоссе, завершатся работы на Щелковском и Волоколамском, будет окончательно запущен Алабяно-Балтийский тоннель.

"Во-первых, основные крупные объекты уже построены, завершены основные работы на вылетных магистралях, - пояснил Бочкарев. - Во-вторых, мы уточнили стоимость проектов. По сравнению с предыдущими годами она уменьшилась в среднем на 25-30% за 1 километр".

По словам чиновника, всего на транспортное строительство с 2014 по 2017 год будет потрачено 1,5 триллиона рублей. Деньги пойдут и на дороги, и на метро.

Бочкарев отметил, что главным проектом 2015 года станет реконструкция 25 км Калужского шоссе. "Контракт уже подписан, работы начались. Они развернутся в полную силу в первом квартале 2015 года", - отметил глава депстроя.

"Мегаполис сегодня": Как реконструируют вылетные магистрали в Москве

Он отметил, что в целом реконструкция вылетных магистралей уже в завершающей стадии. "Мы немного "затянули" сроки реконструкции Щелковского шоссе, но до мая объект будет сдан. Закончены работы на Варшавском, Каширском, Ярославском шоссе и на Балаклавском проспекте. Стартовал второй этап работ на Волгоградском проспекте - на пересечении с Люблинской улицей. Там появится новая развязка с тоннелем. Началась реконструкция Волоколамского шоссе в районе нового стадиона "Открытие Арена", - сказал он.

Алабяно-Балтийский тоннель почти готов, подчеркнул Бочкарев. Основные строительно-монтажные работы практически завершены, ведутся пуско-наладочные работы. "В начале года полностью заработает. Кроме того, завершаются работы к северу от тоннеля - на Большой Академической улице, и к югу - на улице Берзарина. Это все части Северо-Западной хорды. Полностью она будет построена в 2016 году", - уточнил он.

К осени завершатся работы по реконструкции развязки на пересечении Ленинского проспекта с МКАД. Когда начнется масштабная реконструкция Ленинского проспекта, пока не решено. "Помимо Сокольнической линии метро, мы тянем в Новую Москву Калининско-Солнцевскую ветку. Появятся новые станции "Солнцево", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Они должны повлиять на загруженность Ленинского проспекта, "забрав" часть пассажиров, которые приезжали наземным транспортом на станцию "Юго-западная", - сказал Бочкарев.

Дороги Москвы: дороги будущего

По его словам, планируется оценить взаимное влияние двух линий, транспортные потоки и еще раз проанализировать планы реконструкции Ленинского проспекта. Главным образом, на Ленинском планируется построить эстакады прямого хода на перекрестках, как было сделано на Рублевском шоссе, Мичуринском проспекте и на Варшавском шоссе в районе пересечения с улицей Академика Янгеля. "Это должно снять напряжение на трассе, улучшить движение между районами. Эстакады пройдут над низиной, поэтому они могут быть грамотно вписаны в существующий рельеф", - пояснил собеседник M24.ru.

Он отметил, что власти сокращают сроки сдачи объектов "за счет интенсификации производства, трехсменной работы". В целом темпы дорожного строительства в Москве за три года выросли в 4,5 раза. Это связано и с увеличением суммы бюджетных инвестиций. До 2011 года в дороги вкладывалось не более 20-25 млрд рублей ежегодно. Сегодня с городом работает более 300 основных подрядчиков. Около 15 из них строят дороги, самые крупные – "Мостотрест ", "Аркс", "Ингеоком" и другие.

Полное интервью с Андреем Бочкаревым читайте здесь.