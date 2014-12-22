Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю откроют к январю

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Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю планируют запустить в последние дни до Нового года - начале января 2015 года, рассказал в интервью Агентству "Москва" заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, задержка в строительстве объекта произошла из-за процедуры смены подрядчика. "Сегодня процедура смены подрядчика составляет около года, мы ее провели за полгода. Фактически все строительные работы в тоннеле уже закончены. Мы настроены запустить движение либо в последние дни до Нового года, либо в начале января", - заявил заммэра.

"Москва в цифрах": В Москве открыли Алабяно-Балтийский тоннель

Отметим, что движение по одному из направлений Алабяно-Балтийского тоннеля открыли в сентябре прошлого года. Транспорт пустили по трем полосам тоннеля от улицы Алабяна до Большой Академической.

Ранее стало известно, что Алабяно-Балтийский тоннель будет достраивать городская компания "Мосинжпроект". Строительное объединение "Космос", которое занималось этим проектом, обанкротилось.

Тоннель проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), Замоскворецкой линией метро, станцией Подмосковная Московской железной дороги, а также соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.

Он обеспечит прямое сообщение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, Ленинградским и Волоколамским шоссе.

В тоннеле оборудуют выделенную полосу для общественного транспорта, причем здесь будут ходить не только автобусы, но и троллейбусы.

Шестиполосный тоннель будет частью строящейся Северо-Западной хорды, строительство которой завершат к 2016 году.