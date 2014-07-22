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Город

22 июля 2014, 00:01

Московские власти увеличат пропускную способность почти 230 улиц

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Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти в этом году увеличат пропускную способность почти 230 улиц во всех округах, рассказал M24.ru источник в департаменте капремонта. На локальные мероприятия - расширение узких улиц, ремонт тротуаров, организацию парковочных карманов - выделено более 1 млрд рублей. Кроме того, в рамках локальных мероприятий планируется построить две небольшие дороги в Северо-Западном округе - от 13-го микрорайона Тушино до железнодорожного переезда и в ЗАО от Новомещерского проезда до 6-й улицы Лазенки.

Среди наиболее крупных проектов на Западе Москвы - обустройство подъездной дороги к Кутузовскому проспекту, а также организация "выделенки" и разделительной полосы на Большой Дорогомиловской улице. В Северном округе, в свою очередь, построят въезд с улицы Новодмитровская на Бутырскую улицу (в сторону МКАД).

На части городских улиц будут организованы новые стоянки и парковочные карманы. Так, парковку организуют в центре около ЦПКиО им. Горького, а также на улице Чаянова. На западе, юго-западе и северо-западе парковочные карманы обустроят, в частности, на улицах:

  • Академика Челомея
  • Зюзинской

  • Ключевой
  • Никулинском проезде
  • Свободы
  • Вишневой

    • Многие улицы планируется расширить. Так, дополнительная полоса появится на Шелепихинской набережной от Причального проезда до Шелепихинского моста, также будет расширена проезжая часть на Плющихе.

    В Восточном, Юго-Западном и Западном округах расширят проезжую часть на:

  • 3-м проезде Перова поля
  • 5-й улице Соколиной Горы от улицы Уткина до проспекта Буденного
  • Сиреневом бульваре
  • Палехской улице
  • Староволынской улице
  • Каховке
  • Профсоюзной
  • Введенского
  • Миклухо-Маклая
  • Академика Волгина
  • Ломоносовском проспекте

    • На более чем 200 улицах в этом году будут отремонтированы тротуары, заново уложен бортовой камень, для маломобильных людей положат тактильную плитку, в первую очередь, у остановок общественного транспорта. Для автобусов будут также строить новые карманы. В частности, они появятся в центре на таких улицах, как Большие Каменщики (у домов 6-9), Большая Калитниковская (42/5), а также на юго-западе на улицах Академика Волгина в районе пересечения с Обручева и Бутлерова, на Новочеремушкинской, Большой Черемушкинской улице и Ключевой улицах.

    Напомним, в массовом порядке локальные мероприятия по улучшению пропускной способности московских улиц начали проводить в 2013 году. Как пояснил заведующий кафедрой строительства и эксплуатации дорог Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Владимир Носов, они обходятся дешевле, чем долгосрочное строительство новых развязок, при этом могут "разгрузить" узкие места в конкретных участках. "Ширину съездов или парковочных карманов лучше высчитать индивидуально, в зависимости от интенсивности движения. Иногда даже лучше убрать несколько деревьев, но сделать более широкий съезд, чтобы машины, желающие повернуть, не блокировали основной поток", - пояснил Носов.

    По его словам, также важно - строить максимально много карманов для общественного транспорта, чтобы машины не ждали, пока в автобус зайдут пассажиры.

    В свою очередь, эксперт Probok.net Никита Полянский считает, что помимо локальных мер для обустройства, к примеру, парковочных карманов, необходимо также строить многоуровневые паркинги - подземные или надземные. Парковочные карманы нужны только в крайних случаях, так как они портят внешний вид улицы.

    При этом Полянский отметил, что в некоторых местах локальные меры по увеличению пропускной способности дорог крайне действенны. "Например, если расширить узкую улицу, где постоянно собираются пробки, это может существенно повлиять на транспортную обстановку в районе и предотвратить аварийность", - отметил он.

    Полянский также объяснил, что важно класть новый асфальт сразу и на проезжей части, и в парковочном кармане, а не "доливать" его отдельно, иначе на стыках покрытие разрушится.

    Марина Курганская

    Сюжет: Проекты

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