Московские власти увеличат пропускную способность почти 230 улиц

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Московские власти в этом году увеличат пропускную способность почти 230 улиц во всех округах, рассказал M24.ru источник в департаменте капремонта. На локальные мероприятия - расширение узких улиц, ремонт тротуаров, организацию парковочных карманов - выделено более 1 млрд рублей. Кроме того, в рамках локальных мероприятий планируется построить две небольшие дороги в Северо-Западном округе - от 13-го микрорайона Тушино до железнодорожного переезда и в ЗАО от Новомещерского проезда до 6-й улицы Лазенки.

Среди наиболее крупных проектов на Западе Москвы - обустройство подъездной дороги к Кутузовскому проспекту, а также организация "выделенки" и разделительной полосы на Большой Дорогомиловской улице. В Северном округе, в свою очередь, построят въезд с улицы Новодмитровская на Бутырскую улицу (в сторону МКАД).

На части городских улиц будут организованы новые стоянки и парковочные карманы. Так, парковку организуют в центре около ЦПКиО им. Горького, а также на улице Чаянова. На западе, юго-западе и северо-западе парковочные карманы обустроят, в частности, на улицах:



Академика Челомея

Зюзинской

Ключевой

Никулинском проезде

Свободы

Вишневой

Многие улицы планируется расширить. Так, дополнительная полоса появится на Шелепихинской набережной от Причального проезда до Шелепихинского моста, также будет расширена проезжая часть на Плющихе.

В Восточном, Юго-Западном и Западном округах расширят проезжую часть на:



3-м проезде Перова поля

5-й улице Соколиной Горы от улицы Уткина до проспекта Буденного

Сиреневом бульваре

Палехской улице

Староволынской улице

Каховке

Профсоюзной

Введенского

Миклухо-Маклая

Академика Волгина

Ломоносовском проспекте

На более чем 200 улицах в этом году будут отремонтированы тротуары, заново уложен бортовой камень, для маломобильных людей положат тактильную плитку, в первую очередь, у остановок общественного транспорта. Для автобусов будут также строить новые карманы. В частности, они появятся в центре на таких улицах, как Большие Каменщики (у домов 6-9), Большая Калитниковская (42/5), а также на юго-западе на улицах Академика Волгина в районе пересечения с Обручева и Бутлерова, на Новочеремушкинской, Большой Черемушкинской улице и Ключевой улицах.

Напомним, в массовом порядке локальные мероприятия по улучшению пропускной способности московских улиц начали проводить в 2013 году. Как пояснил заведующий кафедрой строительства и эксплуатации дорог Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Владимир Носов, они обходятся дешевле, чем долгосрочное строительство новых развязок, при этом могут "разгрузить" узкие места в конкретных участках. "Ширину съездов или парковочных карманов лучше высчитать индивидуально, в зависимости от интенсивности движения. Иногда даже лучше убрать несколько деревьев, но сделать более широкий съезд, чтобы машины, желающие повернуть, не блокировали основной поток", - пояснил Носов.

По его словам, также важно - строить максимально много карманов для общественного транспорта, чтобы машины не ждали, пока в автобус зайдут пассажиры.

В свою очередь, эксперт Probok.net Никита Полянский считает, что помимо локальных мер для обустройства, к примеру, парковочных карманов, необходимо также строить многоуровневые паркинги - подземные или надземные. Парковочные карманы нужны только в крайних случаях, так как они портят внешний вид улицы.

При этом Полянский отметил, что в некоторых местах локальные меры по увеличению пропускной способности дорог крайне действенны. "Например, если расширить узкую улицу, где постоянно собираются пробки, это может существенно повлиять на транспортную обстановку в районе и предотвратить аварийность", - отметил он.

Полянский также объяснил, что важно класть новый асфальт сразу и на проезжей части, и в парковочном кармане, а не "доливать" его отдельно, иначе на стыках покрытие разрушится.

Марина Курганская