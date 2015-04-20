Власти утвердили проект дороги до станции метро "Саларьево"

Улицы Авиаторов и Родниковую продлят и расширят - Хуснуллин

Столичные власти утвердили проект планировки подъездной дороги к строящейся станции метро "Саларьево". Проект касается участков улиц Родниковая и Авиаторов с развязкой на Киевском шоссе, сообщил на заседании президиума правительства заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Это очень важный проект планировки, который позволит нам соединить Боровское шоссе, Киевское шоссе с будущей станицей "Саларьево". Это даст возможность жителям Солнцева уже с конца этого года подъезжать по дороге к новой станции", – приводит слова Хуснуллина корреспондент M24.ru.

Согласно проекту, протяженность рассматриваемого участка составляет около 22 километров, 12,64 километра придутся на новое строительство, еще более 9 километров будут реконструированы. В первую очередь работы пройдут на улице Авиаторов.

Проект планировки предусматривает реконструкцию расширение дороги на Родниковой улице до 4-5 полос, продление улицы Авиаторов до Родниковой улицы и до развязки на Киевском шоссе, а также работы на транспортной развязке на пересечении Киевского шоссе с Родниковой улицей.

Кроме того, пройдет реконструкция Производственной и Новопеределкинской улицы, формирование проектируемого проезда № 740 от Новопеределкинской улицы до улицы Авиаторов и строительство проезда от Родниковой улицы до улицы Волынская. Строители также возведут два внеуличных пешеходных перехода.

Как выглядит станция метро "Саларьево"

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство станции метро "Саларьево" находится в завершающей стадии. "Сейчас заканчивается строительство двух станций – "Румянцево" и "Саларьево". Надеюсь, работы завершатся уже в этом году. Мы впервые вышли на территорию Новой Москвы, где построено много новостроек и создаются рабочие места, поэтому нужно развивать и транспортную инфраструктуру", – отметил мэр Москвы.

Новые станции помогут улучшить транспортную доступность Новой Москвы в районе Киевского шоссе. Там располагаются крупные рабочие зоны и жилые районы.

Новая конечная станция Сокольнической линии метро – "Саларьево" – находится за МКАД, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы и рядом с одноименной деревней. Строительство станции проходит в рамках создания участка "Юго-Западная" – "Саларьево". Протяженность этого участка составляет более шести километров.

Сейчас на станции "Саларьево" устанавливают железобетонные конструкции и верхние строения пути. Строители приступили также к обратной засыпке котлована. Кроме того, завершена прокладка левого и правого перегонных тоннелей от "Саларьево" в сторону станции "Румянцево".

Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.

Отметим, за конечной станцией планируют построить электродепо. А для удобной пересадки на другие виды транспорта влзле "Саларьево" появится транспортно-пересадочный узел Москвы. Строительство нового участка "красной" ветки позволит снизить загрузку станций, пересадочных узлов и перегонов других станций Сокольнической линии, а также уменьшит нагрузку на Киевское шоссе, Ленинский проспект, проспект Вернадского и МКАД.