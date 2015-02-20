Диагональные "зебры" узаконят в Правилах дорожного движения

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Диагональные пешеходные переходы хотят узаконить в Правилах дорожного движения. Соответствующий проект постановления подготовлен Минтрансом России.

Диагональные "зебры" позволяют переходить дорогу между противоположными углами перекрестка. При этом, если мигает желтый сигнал или если светофоры не работают, переход по диагонали запрещен.

Подобная организация движения избавит горожан и гостей столицы от необходимости переходить улицу по двум переходам. Кроме того, это упростит дорожную ситуацию на развязках, где пешеходов гораздо больше, чем машин.

На десяти перекрестках появятся диагональные пешеходные переходы

Напомним, в сентябре 2014 года в столице запустили эксперимент с диагональными пешеходными переходами. Разметку для пешеходов поменяли в нескольких округах столицы. Теперь, чтобы пересечь дорогу не нужно ждать зеленого света от двух светофоров. Если эти "зебры" приживутся, то их число возрастет до трехсот.

Для пилотного проекта были выбраны перекрестки, по которым часто ходят пешеходы, но проезжая часть состоит при этом не более, чем из двух полос в каждом направлении, что позволяет "нарисовать" небольшую диагональ. Отбирались также перекрестки, на которых светофоры настроены так, что "зеленый" для пешеходов горит сразу во все стороны.

Специалисты Центра организации дорожного движения проанализировали статистику Госавтоинспекции по ДТП на рассматриваемых перекрестках за последние три года, особое внимания уделив авариям, связанными с наездами на пешеходов.