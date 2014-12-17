На юге Москвы построят новую бессветофорную магистраль

На юге столицы появится новая бессветофорная трасса

Московские власти подготовили проект планировки новой бессветофорной магистрали — скоростного дублера Волгорадского проспекта. Об этом M24.ru сообщили в Москомархитектуре.

Речь идет о новом радиальном направлении от ТТК через южные и юго-восточные районы Москвы – Южнопортовый, Печатники, Марьино, Братеево — на МКАД, а оттуда — к Каширскому шоссе. Длина трассы — 21,6 км, большая ее часть — от Угрешской улицы до МКАД — будет бессветофорной. Для этого планируется построить шесть эстакад, а также два путепровода — через подъздные железнодорожные пути в Южный порт и через Курское направление МЖД. Для пешеходов организуют восемь подземных переходов, четыре из них — через Люблинскую улицу. Выделенных полос для общественного транспорта на новой магистрали не предусматривается.

Там, где трасса пройдет по существующим улицам, они будут расширены. Так, на Южнопортовой улице будет построена переходно-скоростная полоса на подходе к транспортной развязке с улицей Трофимова. 2-й Южнопортовый проезд расширится до шести полос в оба направления. По обеим сторонам магистрали построят боковые проезды шириной по 10.5 метров, а также тротуары — по пять метров. Будет построена эстакада (0,85 км) с улицей Трофимова и 2-м Южнопортовым проездом.

Также планируется построить путепровод (0,68 км) через подъездные железнодорожные пути в Южный порт. А от него — новый участок магистрали длиной 1,8 км до путепровода через Курское направление МЖД. Этот путепровод эстакадного типа (3 км) тоже только предстоит построить. Дорога пройдет частично параллельно, а частично — по Люблинской улице, на которой планируется сделать подземные переходы и локальные уширения, а также въезды-выезды на новую магистраль. Еще три многоуровневые эстакады построят на пересечении с улицами Верхние Поля и Перерва, а также Бесединского шоссе с Братеевской улицей и с продолжением Орехового бульвара. На Бесединском шоссе устроят переходно-скоростные полосы.

Вдоль новой трассы будет построено в общей сложности 14,1 км боковых проездов, в том числе на МКАД. Планируются также две разворотные эстакады: в районе Печатники (0,8 км), а также с южной стороны многофункционального торгового комплекса с

пунктом автосервиса, АЗС стоянкой ООО "Реал-Гипермаркет" (0,65 км).

Дорога пройдет в том числе в зоне трассы ЛЭП, а также в технической зоне метрополитена.

Новая трасса должна стать “дополнительным радиальным направлением и обеспечить транспортные связи между районами Центрального <..>, Юго-Восточного <...>, Южного административного округа города Москвы и ближайшими районами Московской области, а также уменьшить транспортную нагрузку на существующую улично-дорожную сеть, в т.ч. на Волгоградский проспект, Люблинскую улицу и Каширское шоссе», говорится в пояснительной записке к проекту планировки.

В середине этого года НииПИ Генплана выставлял на публичные слушания предварительный проект радиальной трассы. Тогда жители Печатников выступили против строительства моста через Москву-реку между Шоссейной и Каспийской улицами. В новом проекте этого моста нет. Не предусмотрено также расширение улицы Гурьянова до шести полос, о чем сообщалось ранее.

Новая радиальная магистраль, соединяющая центр с югом и юго-востоком, особенно необходима в связи с редевелопментом промзоны "Южный порт" . Ее проект планировки был утвержден в конце прошлого года. Там построят от трех до пяти млн кв. метров недвижимости. Сумма возможных инвестиций — 18 млрд рублей. Когда будет построена радиальная трасса, пока не известно. В Адресно-инвестиционной программе на 2014 — 2017 годы она не предусмотрена.

Новая трасса в районе путепровода через Курское направление МЖД будет пересекаться с будущей Юго-Восточной хордой от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. Всего, напомним, в городе планируется строительство четырех хордовых магистралей. Северо-Западная хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе. Ее планируется достроить в 2016 году. Северо-Восточная — от платной трассы Москва — Санкт-Петербург до Рязанского проспекта — должна быть закончена в 2017 году. А срок строительства Южной рокады — от Рублевского до Каширского шоссе — еще не определен. Там пока идет проектирование. Юго-Восточная хорда может появиться в Москве уже после 2020 года.

Лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает, что скоростной дублер Волгоградке крайне необходим. "Это одна из самых загруженных магистралей Москвы", - отметил он.

По словам Шкуматова, на юго-востоке Москвы во многом сосредоточена столичная складская логистика, поэтому уменьшение пробок крайне важно для ускорения перевозки необходимых городу грузов. "То, что трасса пройдет в том числе по ЛЭП, это правильное решение, - отметил эксперт. - Линии электропередач уберут под землю, за счет этого появится новая дорога вместо потенциальных жилых районов, которые могли бы еще больше увеличить загруженность магистралей".