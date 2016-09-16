Улицы перекрыли в центре Москвы

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16 сентября 2016, 15:49

Город

Более 35 километров дорог построили в Москве с начала года

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Более 35 километров дорог построили в столице за первые восемь месяцев 2016 года, сообщает сайт Стройкомплекса Москвы.

По словам председателя Мосстройнадзора Олега Антоненко, с начала года в столице возвели 15 мостов, тоннелей и эстакад и пять пешеходных переходов. По 22 объектам выдали разрешения на ввод в эксплуатацию – в их числе транспортная развязка на пересечении МКАД и Рязанского проспекта и южный участок Северо-Западной хорды.

Кроме того, специалисты провели около тысячи проверок на строящихся дорожных объектах и выявили более четырех тысяч нарушений . Их участники получили 674 предписания об устранении нарушений и штрафы на общую сумму более 33 миллионов рублей.

Всего на контроле Мосгорстройнадзора находятся 182 строящихся дорожных объекта. Среди них – заверщающие этапы реконструкции Волгоградского проспекта, Щелковское и Калужское шоссе.

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