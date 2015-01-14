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14 января 2015, 19:54

Власти круглосуточно проверяют состояние столичных дорог

дороги ремонт дорог ОАТИ Зоя Королева

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Столичная дорожная инспекция ежедневно выявляет до 60 дефектов на дорогах Москвы, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на начальника дорожной инспекции ОАТИ Москвы Зою Королеву.

"Инспекцией совместно с представителями служб заказчиков в круглосуточном режиме проводятся выборочные комиссионные обследования на предмет содержания дорог (25% от общего количества объектов дорожного хозяйства). В ходе обследований ежедневно выявляется 50-60 мест, где имеются локальные разрушения", - сказала она.

По словам Королевой, в департамент ЖКХ и благоустройства был направлен перечень 786 объектов улично-дорожной сети, требующих планового ремонта в 2015 году, их общая площадь составляет около 14 миллионов квадратных метров.

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Покрытие на дорогах разрушается из-за частых перепадов температуры воздуха, а также из-за недостаточного контроля и несвоевременного принятия мер заказчиками и подрядчиками, добавила Королева.

Она отметила, что если подрядные организации и службы заказчиков не справляются с ремонтом за 12 часов или выполняют его некачественно, к ним применяются меры административного воздействия.

Как сообщалось ранее, в 2012 году подрядчикам из-за некачественно сделанного ремонта пришлось повторно отремонтировать 380 тысяч квадратных метров московских дорог за собственный счет.

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