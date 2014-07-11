Ремонт всех подземных переходов завершится через три года - Собянин

Сергей Собянин посетилотремонтированный переход "Московский"

Реконструкция всех подземных переходов в столице завершится через 2-3 года, заявил Сергей Собянин во время осмотра перехода "Московский" на Комсомольской площади.

С начала 2014 года капитальный ремонт уже завершен на 8 подземных переходах. Еще 51 находится в работе. "Мы вышли на темп 50-80 переходов в год. Всего их более 500. Таким образом, через два-три года мы завершим их реконструкцию,"- отметил мэр Москвы.

Собянин также сообщил, что площади для размещения торговых точек и рекламы в переходах будут сдавать по итогам отрытых аукционов. На данный момент уже перезаключены договоры на 402 торговых объекта в 32 перехода.

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По поручению мэра Москвы в 2012 году провели косметический ремонт в 502 переходах, их очистили от надписей и бумажных объявлений. Кроме того, были отремонтированы ступени, перила и водоприемные решетки. Рабочие убрали провода в специальные короба, а также заново покрасили стены или облицевали их плиткой и металлическим сайдингом.

А вот капитальный ремонт пешеходных переходов начался в городе в 2013 году. Тогда отремонтировали 13 объектов, среди которых переходы "Прага", "Океан" и "Дом книги". В планах на 2014-2016 - капремонт еще 252 переходов.

Обычно рабочие заменяют напольные покрытия на гранитные плиты, избавляются от протечек, облицовывают стены и ремонтируют лестницы. Переходы делают удобными для слабовидящих и маломобильных горожан. В самых крупных переходах устанавливаются типовые торговые модули и размещаются рекламные конструкции.

В этом году планируется сдать 20 новых переходов. Кроме того, до 2017 года власти собираются построить еще 70 новых пешеходных переходов. Их создание входит в программу реконструкции вылетных магистралей и развязок на МКАД. Также переходы строятся в зонах активных пешеходных потоков, например, у вузов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Максим Ликсутов, в свою очередь, доложил Сергею Собянину, что работы ведутся и в подземных переходах метро. "Мы выбрали 96 самых нагруженных переходов в центре столицы, проектные работы по ним завершены. В ближайшие две недели мы объявляем конкурс на строительно-монтажные работы. Уверен, что до конца года мы будет сделана большая половина. Мы будем четко следить за торговлей и запретили субаренду. Пилотный проект в Новокосино представим в августе", - сообщил чиновник.

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История вопроса: Подземный переход "Московский" Подземный переход "Московский" на Комсомольской площади был построен в 1984 году, его протяженность – 95 м, ширина – 11,6 м. Переходом пользуется от 70 тысяч до 100 тысяч человек в день. После капитального ремонта площадь торговых объектов в переходе уменьшилась с 525 кв. м до 178 кв. м. Однако сдача торговых мест в аренду по результатам отрытого аукциона увеличила доходы почти в 14 раз – с 1,3 миллионов рублей до 17,8 миллионов рублей в год. Подземный переход "Московский" на Комсомольской площади был построен в 1984 году, его протяженность – 95 м, ширина – 11,6 м. Переходом пользуется от 70 тысяч до 100 тысяч человек в день. После капитального ремонта площадь торговых объектов в переходе уменьшилась с 525 кв. м до 178 кв. м. Однако сдача торговых мест в аренду по результатам отрытого аукциона увеличила доходы почти в 14 раз – с 1,3 миллионов рублей до 17,8 миллионов рублей в год.



Как отметил Сергей Собянин, ремонт подземных пешеходных переходов у Трех вокзалов стал одним из завершающих этапов благоустройства данной территории.

Ранее издание M24.ru сообщало, что в июне 2014 года открыли 3 пешеходных перехода на Шоссе Энтузиастов.

Кроме того, подземный пешеходный переход с подогревом планируется построить в районе Зябликово. Новый дорожный объект появится на пересечении улицы Мусы Джалиля с Ореховым и Задонским проездами, сообщает пресс-служба Москомэксперизы. В зимнее время лестницы перехода будут подогреваться, чтобы предотвратить образование гололедицы на ступеньках. Также переход будет оснащен лифтами и ограждениями колясочных спусков - для удобства маломобильных пассажиров.