В Зеленограде снизилось количество аварий на дорогах

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После внедрения Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Зеленограде снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил первый замглавы ЦОДД Александр Ходаков.

По его словам, если в 2013 году произошло 181 ДТП, то в 2014 – 162. На 10% снизилось количество травм.

Кроме того, ИТС позволила улучшить движение общественного и личного транспорта. На 20-28% увеличилась пропускная способность дорог. Интенсивность движения в Зеленограде выше, чем в среднем по Москве.

При этом председатель общественности в комиссии по организации дорожного движения Зеленограда Константин Антонович добавил, что снизилась смертность внутри автомобилей, но количество травм, полученных гражданами на пешеходных переходах, осталось прежним.

Он рассказал, что установленные на пешеходных переходах камеры снизили аварийность. "Если на таких участках количество ДТП составляло 25-30% от общего числа, то теперь всего лишь 2 процента", – отметил он.

Интеллектуальная транспортная система в Москве

Напомним, Интеллектуальная транспортная система Москвы полностью готова и уже внедряется в работу транспортного комплекса столицы. Об этом 6 января сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра Ситуационного центра организации дорожного движения.

"Ситуационный центр является сам по себе элементом транспортной интеллектуальной системы Москвы. Она полностью разработана, и сейчас происходит постепенное, поэтапное внедрение в реальную жизнь и работу транспортного комплекса Москвы. Сама эта система - одна из самых лучших и современных систем среди всех мировых городов и позволяет контролировать работу наземного городского транспорта, пригородных перевозок, режима на дорогах, регулирования транспортных потоков", - сказал мэр Москвы.

Ситуационный центр организации движения начал работу 25 декабря 2013 года. Это подразделение ЦОДД, которое объединяет диспетчеров и инженеров трафика, представителей служб, отвечающих за информационное взаимодействие с жителями города, контроль нарушений правил парковки, а также других специалистов, оказывающих влияние на транспортные потоки.

В своей работе специалисты Ситуационного центра опираются на обширный комплекс инструментов управления дорожным движением, начиная с детекторов транспорта и камер телеобзора и заканчивая светофорами, режим работы которых меняется в зависимости от конкретной ситуации.

В то же время Интеллектуальная транспортная система позволяет моделировать и регулировать трафик в городе. Важнейшим преимуществом ИТС являются сравнительно небольшие инвестиции в ее создание (по сравнению со строительством новых дорожных объектов) при сопоставимой, а иногда и большей отдаче.