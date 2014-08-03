Столичные коммунальщики устранили провал грунта на Тверской улице

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Провал грунта, который в пятницу произошел возле дома номер 30 по Тверской улице, был полностью устранен ночью столичными коммунальщиками. Движение автотранспорта в сторону области восстановлено в полном объеме.

Столичные коммунальщики полностью завершили ремонт аварийного участка в ночь с субботы на воскресенье, в районе 3:00 часов.

"Движение по Тверской улице в сторону области, которое было ограничено из-за провала грунта, на данный момент полностью восстановлено. В настоящее время движение осуществляется в обычном режиме", - сообщили Агентству "Москва" в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы.

По словам руководителя ведомства Андрея Цыбина, было произведено бетонирование аварийного участка дороги, после чего движение восстановили.

Напомним, что в минувшую пятницу на третьей полосе Тверской улицы при движении в сторону области образовалось отверстие размером 30 на 40 см. Из-за провала грунта движение по двум полосам дороги в сторону области закрыли. Планировалось завершить устранение провала грунта к субботе, однако инцидент потребовал более серьезных ремонтных работ.