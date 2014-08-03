Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

03 августа 2014, 08:59

Столичные коммунальщики устранили провал грунта на Тверской улице

дороги автомобили провал грунта Тверская улица автомобильное движение городское хозяйство парки и пешеходные зоны

Фото: ИТАР-ТАСС

Провал грунта, который в пятницу произошел возле дома номер 30 по Тверской улице, был полностью устранен ночью столичными коммунальщиками. Движение автотранспорта в сторону области восстановлено в полном объеме.

Столичные коммунальщики полностью завершили ремонт аварийного участка в ночь с субботы на воскресенье, в районе 3:00 часов.

"Движение по Тверской улице в сторону области, которое было ограничено из-за провала грунта, на данный момент полностью восстановлено. В настоящее время движение осуществляется в обычном режиме", - сообщили Агентству "Москва" в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы.

Ссылки по теме

По словам руководителя ведомства Андрея Цыбина, было произведено бетонирование аварийного участка дороги, после чего движение восстановили.

Напомним, что в минувшую пятницу на третьей полосе Тверской улицы при движении в сторону области образовалось отверстие размером 30 на 40 см. Из-за провала грунта движение по двум полосам дороги в сторону области закрыли. Планировалось завершить устранение провала грунта к субботе, однако инцидент потребовал более серьезных ремонтных работ.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать