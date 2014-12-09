Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро

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Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро на 10 декабря. Американская валюта выросла на 90 копеек - до 54,21 рубля, европейская прибавила в цене 1 рубль 45 копеек - до 66,88 рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Напомним, накануне доллар и евро двигались разнонаправленно - первая валюта подорожала, а вторая, напротив, подешевела.

Своих максимальных значений американская и европейская валюты достигли 3 декабря, тогда курс рубля официально установился на таком уровне: доллар - 54,38, евро - 67,27.



11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Для ограничения темпов падения рубля ЦБ с начала декабря провел интервенции на сумму 4,526 миллиарда долларов США.

История вопроса Валютные интервенции - это купля-продажа Центральным банком иностранной валюты для воздействия на курс национальной валюты. При снижении курса рубля, регулятор выбрасывает на рынок иностранную валюту, чтобы не позволять ей расти слишком быстро.

Валютные интервенции - это купля-продажа Центральным банком иностранной валюты для воздействия на курс национальной валюты. При снижении курса рубля, регулятор выбрасывает на рынок иностранную валюту, чтобы не позволять ей расти слишком быстро.



Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает.

В начале ноября Центробанк сообщал, что курс рубля должен стабилизироваться к концу года.

Напомним, с начала 2014 года доллар и евро подорожали более чем на 20 рублей. Падение курса национальной валюты эксперты связывают с понижением цен на нефть, а также последствиями экономических санкций, объявленных России США и Евросоюзом из-за событий на Украине.

