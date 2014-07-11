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Выборы

11 июля 2014, 18:13

Завершился прием документов на регистрацию кандидатов в МГД

документы выборы избиркомы

Фото: M24.ru

Окружные избирательные комиссии в 18.00 11 июля завершили прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы. Документы на выдвижение избиркомы прекратили принимать накануне вечером.

Как отметил представитель МГИК Дмитрий Реут, проверка подписей избирателей и регистрация кандидатов завершится не позднее 22 июля.

По состоянию на 9.00 пятницы документы в Мосгоризбирком подали 446 человек. Уже зарегистрированы более 60 кандидатов.

Для регистрации самовыдвиженцам, а также членам партий, не преодолевшим 0,5-процентный барьер на прошлых выборах, требовалось предоставить на проверку в комиссию не менее 3 процентов подписей всех избирателей округа - это около 4500-4800 подписей.

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Ранее стало известно, что окружные избиркомы проверят все 100 процентов подписей, предоставленных кандидатами в депутаты. Согласно регламенту, комиссия может проверить от 20 до 100 процентов подписей, но, по словам Горбунова, в столице сложилась многолетняя традиция - проверять все подписи, собранные кандидатами.

"Такая проверка позволит получить полную картину и дать оценку каждому кандидату", - подчеркнул глава МГИК и добавил, что подделка документов является преступлением.

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Сергей Собянин заявил, что планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в столице. Все желающие смогут следить за ходом голосования в режиме онлайн благодаря камерам видеонаблюдения на избирательных участках. Урны для выборов и КОИБы будут прозрачными. Наблюдателем может зарегистрироваться представитель любой политической партии или общественной организации.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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