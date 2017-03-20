Столичного школьника склоняли к покушению на собственную мать в соцсети

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Школьник планировал покушение на собственную мать после переписки в одной из "групп смерти" в социальной сети "ВКонтакте", сообщает Агентство "Москва".

О том, что 13-летнего сына "склоняют к членовредительству и насилию" над родственниками в одном из сообществ соцсети, рассказала полицейским его мать. По словам женщины, она прочитала переписку сына, в которой были перечислены задания, одним из которых являлось "порезать свою мать".

Кроме того, в начале февраля текущего года она увидела порезы на руках сына. Женщина также заявила, что в ее квартиру на Большой Ордынке постоянно звонят неизвестные и молчат.

Информация о "группах смерти" в соцсети "ВКонтакте", где администраторы призывают несовершеннолетних выполнять различные задания, вплоть до лишения себя жизни, появилась в СМИ в прошлом году. Участники таких сообществ, именующие себя кураторами, используют психологические уловки для манипуляции подростками.

В ноябре 2016 года суд арестовал администратора одной из таких групп. Подозреваемый Филипп Будейкин, известный в Сети как Филипп Лис, от дачи показаний отказался.