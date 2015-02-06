Россияне предложили выпустить купюру в 2 тысячи рублей с видами Владивостока

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Более 1,5 тысячи человек подписали петицию к Центробанку РФ с предложением ввести в обращение купюру номиналом в две тысячи рублей.

"Мы предлагаем Центральному банку РФ выпустить купюру номиналом в две тысячи рублей с изображениями Владивостока. Это позволит создать эмоциональную привязку, которая сблизит повседневную бытовую жизнь обычного россиянина с культурными реалиями страны", – говорится в петиции на портале Change.org.

Авторами идеи выступило барнаульское креативное агентство. Они предлагают изобразить на банкноте Золотой мост, герб Владивостока, вершину ростральной колонны с парусником "Манджур" и вагончик фуникулера.

Петиция была размещена на сайте в четверг, 5 февраля, инициативной группе предстоит собрать 10 тысяч подписей.

По мнению авторов идеи, номинал купюры может стать отсылкой к песне группы "Мумий Тролль" "Владивосток 2000". "Новая купюра даст возможность открыть, помимо покупательской способности современного российского рубля, его культурно-эстетическую ценность, заставит по новому увидеть привычные рубли", – отмечают они.