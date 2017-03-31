Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали бронзу чемпионата мира

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Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла третье место на чемпионате мира по который проходит в Хельсинки.

Они получили 219,03 балла по сумме короткой и произвольной программ. Чемпионами признали китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун с 232,06 балла. Почти два очка им уступили серебряные призеры из Германии Алена Савченко и Бруно Массо.

Олимпийские чемпионы 2014 года в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов заняли пятое место, а Наталья Забияко и Александр Энберт – двенадцатое.

Сборная РФ получила максимальное число квот на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в парном катании: три дуэта.

Чемпионат мира завершится 2 апреля.