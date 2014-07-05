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Спорт

05 июля 2014, 22:45

Гол Игуаина вывел Аргентину в полуфинал чемпионата мира по футболу

чемпионат мира по футболу сборная Аргентины

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Аргентины с минимальным счетом обыграла команду Бельгии - 1:0.

Единственный мяч был забит в самом начале поединка. На 8-й минуте Гонсало Игуаин удачно положил корпус и в касание пробил в дальний угол бельгийских ворот.

Второй тайм прошел с преимуществом бельгийцев, у которых была масса возможностей сравнять счет, но "красным дьяволам" хронически не хватало точности. На последней минуте "зенитовец" Витсель имел шанс забить с линии штрафной, но не попал в створ ворот.

В итоге в поединке было зафиксировано всего 3 удара в створ ворот, что стало худшим результатом для матчей плей-офф с финала ЧМ-1990, в котором Германия обыграла Аргентину (1:0).

Победа позволила аргентинцам впервые с того самого 1990 года выйти в полуфинал мирового первенства. Там "альбиселесте" сыграют с победителем пары Голландия - Коста-Рика.

Сюжет: Чемпионат мира по футболу в Бразилии

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