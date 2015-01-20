Нарышкин призвал не тратить бюджетные средства впустую

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Спикер Госдумы Сергей Нарышкин признал необходимость снижения бюджетных расходов. По его словам, лишних денег в бюджете нет, и нецелевые расходы необходимо сократить, сообщает ТАСС.

"Лишних денег у нас нет. Очевидно, придется корректировать принятый бюджет и сокращать расходы", - заявил Нарышкин, открывая весеннюю сессию Госдумы.

По мнению спикера, сокращению подлежат, прежде всего, неэффективные расходы. Дума должна сосредоточиться на контроле за исполнением бюджета.

Официальный прогноз Минэкономразвития в ноябре предсказывал снижение ВВП на 0,8 процента при цене нефти в 80 долларов за баррель. В конце декабря глава министерства Алексей Улюкаев озвучил новый прогноз - снижение на 3 процента при цене нефти в 60 долларов за баррель.

Всемирный Банк прогнозирует спад экономики России на 2,9 процента. Прежняя оценка составляла 0,7 процента. Эксперты считают, что экономика России серьезно пострадает из-за падения цен на нефть.

В 2016 году Всемирный Банк прогнозирует возврат российской экономики к положительным показателям.

Отметим, что в настоящее время нефть торгуется на уровне 49 долларов за баррель.