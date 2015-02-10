Завершились съемки "Экипажа" с Данилой Козловским

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Подошли к концу съемки масштабного блокбастера "Экипаж". Он станет вторым после "Сталинграда" российским фильмом, который выйдет в прокат в формате IMAX, сообщает пресс-служба компании "Централ Партнершип".

"Закончились съемки сложнейшей в техническом отношении кинокартины "Экипаж". Но пройдено лишь полдороги, теперь, уже в меньшем составе, мы будем приближать момент выхода фильма на экраны - когда мы сможем рассказать нашу историю зрителю. Историю не о героях, а об обыкновенных людях. О тех, кто рядом, и о нас самих, о наших современниках, на которых держится страна", - рассказал продюсер фильма Леонид Верещагин.

Съемки картины проходили с сентября прошлого года в Москве, Подмосковье и Крыму. Впервые в съемках российского фильма были задействованы новейшие камеры IMAX.

Следующими этапами подготовки фильма к выходу на экраны станут монтаж и пост-продакшн.

"Экипаж" рассказывает историю молодого и талантливого летчика Алексея Гущина (Данила Козловский). Гущин - "правильный" герой, у которого есть личный кодекс чести. За невыполнение абсурдного приказа, идущего вразрез с его идеалами, Алексея выгоняют из военной авиации. Однако он начинает летную жизнь сначала, чудом получив шанс летать на гражданских самолетах. Наставником Гущина становится командир судна Леонид Зинченко (Владимир Машков).

Во время полета чартерного рейса в Юго-Восточную Азию на вулканическом острове начинается землетрясение. Там велись разработки, в том числе и российскими компаниями. Экипаж самолета, совершая настоящий подвиг, летит туда спасать людей, попавших в беду.

Помимо Машкова и Козловского, в фильме снялись Катерина Шпица ("Метро"), Елена Яковлева ("Интердевочка"), Сергей Шакуров ("Свой среди чужих, чужой среди своих").

"Годар (Жан-Люк Годар — франко-швейцарский кинорежиссер, кинокритик, актер, сценарист и кинопродюсер, примечание M24.ru) сравнил режиссерскую профессию с прыжком в пропасть, но когда есть команда, которая дает крылья, все становится возможным. Вместе мы пережили сложное, но очень захватывающее путешествие. Сейчас мы в самой середине пути, впереди - монтаж, работа со звуком, музыкой, еще очень много интересных моментов, связанных с созданием нашего фильма. Надеюсь, что результат порадует зрителей", - отметил режиссер фильма Николай Лебедев.

Николай Лебедев также снимал фильм "Легенда №17" с Данилой Козловским, Владимиром Меньшовым и Олегом Меньшиковым. Лента рассказала о хоккеисте Валерии Харламове. Картина собрала в прокате более 29 миллионов долларов.

Отметим, что релиз картины предварительно намечен на 2016 год.