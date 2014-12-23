На дворников, рассыпающих реагенты, хотят повесить видеорегистраторы

"Утро": На рассыпающих реагенты дворников могут повесить камеры

Столичные власти рассмотрят идею контроля за расходом реагентов с помощью видеорегистраторов. Об этом M24.ru сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Цыбин. Камеры могут повесить на дворников, рассыпающих реагенты по тротуарам. Пробный запуск портативных видеорегистраторов проведут, если такое предложение поступит от горожан. По словам Цыбина, через портал "Наш город" властям пришло уже около 200 жалоб на избыточное использование реагентов.

"Переносные камеры - это уже следующий этап. Мы их сделаем, если поступят такие предложения от жителей, в том числе через портал "Наш город", - пояснил Цыбин.

Он также призвал жителей активно жаловаться на случаи избыточного использования противогололедных реагентов во дворах. По словам чиновника, к нерадивым подрядчикам будут применяться самые жесткие меры. Чиновник пояснил, что сейчас дворники должны использовать тележки-дозаторы для рассыпки реагентов.

Между тем на портал "Наш город" поступают жалобы на "кучи" химикатов, которые дворники разбрасывают из ведер детскими лопатками или ковшиками. В пресс-службе департамента ЖКХ M24.ru пояснили, что с момента, когда на сайте появилась возможность жаловаться на неправильное и избыточное использование реагентов, в ведомство поступило около 200 обращений. "По результатам обработки сообщений будут проведены проверки, в ходе которых выявленные нарушения устранят, а также будут приняты меры к лицам, допустившим подобные нарушения", - пояснили в пресс-службе.

Фото: "Наш город"

Отметим, что дворовые проезды, пешеходные зоны и тротуары дворники начали вручную посыпать комбинированным реагентом с 2012 года, когда вышли новые требования к технологии зимней уборки объектов дорожного хозяйства.

В этом году Москва В этом году Москва впервые закупила дорожные реагенты сразу на три года - 2014-2016, а не на один зимний сезон. Андрей Цыбин пояснял, что закупка на более длительный период нужна, чтобы избежать издержек из-за роста цен на соли. При этом в 2014 году будут расходовать остаток реагента с 2013 года, остальные закупленные соли распределятся на 2015 и 2016 года. За три года в Москве для нужд коммунального хозяйства закупили около 14 тысяч единиц новой техники. С 1 января 2015 года московское Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) также запускает автоматизированную систему фиксации нарушений в сфере ЖКХ. С помощью городских камер наблюдения на домах и в подъездах планируется отслеживать действия работников коммунальных служб и наказывать тех, кто плохо выполняет свои обязанности.





Директор ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО", которое убирает большинство улиц в центре Москвы, Антон Пошешулин пояснил, что во дворах асфальт обрабатывают ручным способом. Дворники должны высыпать реагенты в двух случаях: для профилактики перед снегопадом и после прометания, чтобы растопить "белую полосу" на асфальте. Он отметил, что у работник должна быть тележка с дозатором, а не ведро и детская лопатка или совок. Пошешулин считает идею с видеорегистраторами удачной, поскольку это позволит следить за использованием реагента. "К хранению реагента и его использованию должны применяться жесточайшие требования", - отметил он. По словам Пошешулина, для эксперимента с видеорегистраторами можно выбрать дворы, на которые чаще всего жалуются москвичи.

Пошешулин пояснил, что перед зимним сезоном власти проводили осмотр оборудования управляющих компаний всего города, у всех были закуплены тележки-дозаторы. "Возможно, их просто не используют по непонятным причинам", - сказал он.

В свою очередь, завкафедрой госуправления РАНХиГС Александр Балобанов считает, что камеры можно установить и на сами тележки-дозаторы. По словам Балобанова, камера сможет зафиксировать, как дворники их используют. "Если неряшливо или халатно относиться к своим обязанностям, можно слишком медленно везти тележку, рассыпая чрезмерное количество реагента", - отметил он.

Марина Курганская