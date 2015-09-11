Первые урны с пакетами для уборки за собаками установят в скверах

Фото:m24/Роман Васильев

Информационные стенды для владельцев собак и урны с пакетами для уборки появятся в 4 скверах на юго-востоке столицы, сообщает Агентства "Москва" со ссылкой на муниципального депутата района Люблино Дмитрия Глотова. Первые стенды будут установлены в рамках пилотного проекта. Позднее они могут появиться во всех московских скверах.

"Семнадцатого сентября мы рассмотрим на очередном собрании Совета депутатов вопрос об установке в 4 скверах района информационных стендов, на которых будет сообщаться о необходимости уборки за своими питомцами, ящиков с пакетиками, а также урн. Этот вопрос очень беспокоит жителей, и они уже не раз обращались к нам по этой проблеме. Средства на установку стендов и ящиков будут браться из бюджета района. Мы рассматриваем это как социальную программу. Уверен, что Люблино может стать пилотным проектом, и в дальнейшем такие информационные стенды будут установлены по всей Москве", - рассказал Дмитрий Глотов.

Напомним, с 8 по 10 сентября в столичных парках в рамках рейда "За своей собакой и убрать не стыдно" владельцам собак раздавали пакеты для уборки за питомцами.

Ранее большинство москвичей, принявших участие в опросе на портале "Активный гражданин", высказались за проведение подобных рейдов. Как показали результаты, домашнее животное есть у каждого второго участника голосования. При этом убирают за питомцами на улице 62 процента опрошенных.

Сообщалось также, что минимальный штраф для столичных владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами, предлагают увеличить до двух тысяч рублей. С такой инициативой выступила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.