Экономическая стабильность россиянам важнее свободы слова

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Самыми насущными проблемами для россиян являются политическая и экономическая стабильность в стране (53 процента), социальные гарантии и своевременная выплата зарплаты и пенсий (51 процент), показал декабрьский опрос "Левада-центра".

Как выяснили социологи, за последние 15 лет проблема социальных гарантий стала для россиян в целом существенно важнее – в 1999 году она волновала лишь 34 процента граждан. Сейчас среди респондентов старше 55 лет, эта проблема актуальна для 60 процентов россиян. Среди молодежи 18-24 лет этот вопрос важен для 41 процента опрошенных.

Практически каждый второй участник опроса выделил среди приоритетных проблем наличие работы (48 процентов) и личную безопасность (45 процентов).

Вопросы собственной защищенности спустя 15 лет (41 процент в 1999 году) стали более значимы для россиян, чем укрепление порядка в стране (34 процента против 52 процентов в 1999 году) или борьба с преступностью (26 процентов против 56 процентов).

Необходимость иметь гарантии, что частная собственность будет защищена, актуальна среди 15 процентов респондентов. Среди москвичей и россиян с высоким уровнем доходов этот показатель выше – 22 процента.

Свобода слова, собраний, перемещения, вероисповедания важна только для 9 процентов россиян.

Напомним, что недавно социологи опубликовали исследование, согласно которому благосостояние россиян улучшилось за последние пять лет. Всего 3 процента россиян не могут позволить себе покупать еду, тогда как в 2010 году таких было 8 процентов. На 10 процентов сократилось количество тех, кому не хватает денег на одежду. А вот число россиян, которые воздерживаются от покупки бытовой техники, напротив увеличилось на 3 процента. Доля граждан, которые могут сразу купить автомобиль и ни в чем себе не отказывать не превысила пяти процентов.

