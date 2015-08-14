Власти города расширят перечень сфер, где может применяться патентная система

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Столичные власти расширят перечень видов деятельности, в отношении которых могут применяться патенты, заявил на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.
Список расширят за счет ремонта компьютеров, услуг общественного питания, не имеющих зала обслуживания, ухода за престарелыми и инвалидами, производства кожи и изделий из кожи, производства молочной продукции и хлеба, перевода и утилизации отходов.
По поручению Сергея Собянина соответствующий законопроект внесут в Мосгордуму этой осенью.
Решетников также отметил, что из всех форм налогообложения самая популярная – патентная. По его словам, она наиболее простая и необременительная для индивидуальных предпринимателей.
Так, за первое полугодие индивидуальные предприниматели приобрели 22,3 тысячи патентов, что на 22 процента больше, чем за весь 2014 год. Стоимость патентов выросла на 23 процента – с 1,4 миллиарда до 1,8 миллиарда рублей.
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Наибольшей популярностью пользуются патенты в таких отраслях, как розничная торговля (7,2 тысячи), перевозки (4,3 тысячи), аренда нежилых помещений (3,3 тысячи), бытовые услуги (2,3 тысячи) и аренда жилых помещений (1,9 тысячи).
Патентная система налогообложенияПатентная система заменяет некоторые виды налогов, воспользоваться ей можно только в том случае, если в компании работают не более 15 человек. Суть патента в том, что предприниматель выплачивает не несколько налогов, а один, причем оформить патент можно на срок от одного до 12 месяцев.
Порядок оформления документов, список сфер деятельности, где действует патент, а также примеры расчета можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы.