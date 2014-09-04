Лицензирование в России: как продать героя мультфильма

Лицензирование брендов в России развивается в детском сегменте - Сойак

Лицензирование брендов в России находится только на начальном этапе. Однако уже сейчас многие компании используют этот инструмент маркетинга, чтобы увеличить прибыль. О том, как развивается лицензирование в России, почему этот вид брендирования особенно популярен на рынке детских товаров и каковы основные составляющие успешного бренда, M24.ru рассказала генеральный директор компании EMTG (Exhibition Management Technology Group) Екатерина Сойак.

- Что такое лицензирование и как оно сейчас развивается в России?

- Прежде всего, лицензирование – это инструмент маркетинга, когда одна компания, обладающая известным брендом, может сдавать его в аренду другой компании, производящей определенные товары.

В России лицензирование появилось не так давно и в основном получило свое развитие в детском сегменте. Это объясняется довольно просто: мультипликационные герои используются на детских товарах для того, чтобы детям было приятнее носить одежду, кушать, спать.

Что касается взрослого сегмента, то в этом плане лицензирование в нашей стране пока находится только на начальном этапе развития.

- Какие бренды уже "залицензированы" в России?

- Я бы поставила вопрос немного по-другому. Если вы спрашиваете, на какие бренды можно купить лицензию, то это прежде всего мультипликационные герои. Я бы сказала, что это скорее образы, нежели бренды. Часто продается право использовать спортивные бренды. Самый известный российский спортивный бренд – это "Зенит". В этом клубе лицензионная программа работает хорошо. А, например, у столичного "Спартака", она только начинает развиваться.

К более или менее известным брендам можно отнести наше советское наследие.

Фото: fc-zenit.ru

- Представим, что появился бренд. Как его можно залицензировать? Может, есть какие-то этапы?

- Глобально, прежде всего, бренд должен быть зарегистрирован, дальше он должен стать известным. После этого обладатель бренда должен себе представить, на какой категории товара он хочет видеть свой бренд. К примеру, не так давно на "Мосфильме" нам рассказали, часто компании, купившие право на образы из советских фильмов, использовали их так, что это приводило к скандалам. Поэтому категория товара должна точно соответствовать образу, иначе аудитория может его не воспринять.

- Как отличается развитие лицензирования в России от развития лицензирования зарубежом? На Западе же оно появилось давно.

- Все современные технологии развития бизнеса в России появились не так давно. Вообще, в России история бизнеса насчитывает всего около 20 лет и лицензирование в данном случае не является исключением. Безусловно, на Западе этот сегмент развивается давно, линейка лицензионных товаров у них гораздо шире во многом за счет развитых лицензионных программ за пределами детского сегмента.

Стоит отметить, что поскольку в России эта форма маркетинга появилась не так давно, она развивается бурными темпами. Ежегодный прирост составляет около 16%, и это очень высокий показатель.

Фото: spartak.com

- Проходят ли в Москве специализированные выставки, на которых можно подробнее узнать о лицензировании?

- С 23 по 25 сентября в "Экспоцентре" пройдет организованный нами Салон лицензирования брендов и образов Licensing Salon. В рамках этого мероприятия мы обсудим возможные формы развития лицензирования. Кроме того, здесь будут выставляться компании, которые продают свои лицензионные программы.

- Каково будущее лицензирования в России? Как эта сфера будет развиваться?

- Лицензирование имеет прямое отношение к глобальному развитию бизнеса. Если в России бизнес будет развиваться в будущем, то и лицензирование будет набирать обороты.

Фото:mashabear.ru

- Какие основные составляющие успешного бренда?

- Прежде всего, бренд должен быть известным, потому что когда компания-правообладатель продает бренд другой компании, которая в дальнейшем будет им пользоваться, предполагается, что при использовании лицензии, товар будет продаваться лучше. И, как правило, товар продается лучше под известным брендом. А если бренд никто не знает, то, едва ли он сможет повлиять на динамику продаж.

Беседовала Мария Солтыс