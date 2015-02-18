Большинство россиян не видят роста безработицы в своем окружении - опрос

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Фактического роста безработицы в окружении россиян не наблюдается: по словам 68% граждан России, в последние несколько месяцев среди их знакомых и родных не было случаев потери работы, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Об увольнении близких сообщила четверть респондентов (24%), в среднем у каждого участника опроса это около трех человек. В кругу малообразованных граждан и жителей малых городов уровень безработицы выше, нежели среди обучавшихся в вузах и жителей столичных городов.

Что касается проблем, связанных с трудовой деятельностью, то наиболее реальными россиянам кажутся сокращения на работе (своей или близких) - с той или иной долей вероятности этого ожидают 38% россиян (в том числе 7% абсолютно в этом убеждены или уже наблюдают подобное). Однако половина опрошенных (50%) все же считает, что этого не случится.

При этом 26% респондентов заявили, что могут потерять работу в следующие 2-3 месяца, 3% в этом полностью уверены или их уже постигла эта участь.

Около трети опрошенных полагают, что могут быть задержки зарплаты (37%) или снижение размеров оклада (35%). Перевод на неполную рабочую неделю или отправку в неоплачиваемый отпуск считают менее вероятным - подобный сценарий прогнозируют 30% респондентов.

Между тем каждый пятый (20%) полностью уверен в том, что найдет достойную работу без каких-либо трудностей. Треть опрошенных (35%) полагает, что приложив небольшие усилия, также сможет устроиться на место, ничем не уступающее нынешнему.

Большие затруднения на пути поиска аналогичной работы видят 27% респондентов и лишь 12% думают, что не смогут трудоустроиться без потери в должности или зарплате.