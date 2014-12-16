Банкам предложили кредитовать строительство торговых центров и офисов на МКЖД

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Банкам предложили кредитовать коммерческую застройку транспортно-пересадочных узлов на Малом кольце Московской железной дороги. Об этом M24.ru рассказал первый заместитель генерального директора ОАО "Московская кольцевая железная дорога" Алексей Зотов.

"Мы разговаривали с "Банком Москвы", показывали предложения "Сбербанку", ВТБ, "Газпромбанку". Общались с половиной крупных игроков. Интерес к проекту есть, но конкретных документов пока не подписано. Банки могут кредитовать девелоперов под развитие коммерческой части ТПУ", - пояснил Зотов.

Что касается застройщиков, то, по словам Зотова, проект может быть интересен компаниям, у которых уже есть готовые объекты рядом с ТПУ. "На "ЗИЛе" это "Группа ЛСР", ГК "Тэн", на "Ботаническом саду" – ГК "Пионер", - отметил собеседник M24.ru.

Напомним, к 28 декабря 2015 года на МК МЖД построят 32 транспортно-пересадочных узла. Объем строительства технологических площадей составит 140 тысяч кв. метров, стоимость работ – 18,2 млрд рублей. Помимо транспортной инфраструктуры, на ТПУ планируется построить коммерческие объекты: кафе, магазины, офисы, фитнес-центры и так далее. По оценкам стройкомплекса Москвы, примерный объем инвестиций в коммерческую застройку может составить 140 млрд рублей. В конце 2013 года Московский метрополитен объявил конкурс на организацию пассажирских перевозок по МКЖД. Стоимость контракта превысит 58 млрд рублей. С победителем планируется заключить договор на 15 лет.

София Сарджвеладзе