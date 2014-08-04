5 августа стартует мотопробег Москва – Севастополь

В Москве собираются мотоциклисты, желающие поучаствовать в августовском шоу байкеров в Севастополе, которое проводится под эгидой старейшего мотоклуба "Ночные волки". 5 августа колонна гостей байк-шоу стартует из Москвы в Крым.

Информация о подготовке к мотопробегу появилась на официальном сайте мотоклуба "Ночные волки". Принять участие в пробеге могут все желающие. Главное условие: исправный мотоцикл и умение на нем ездить. Также тем, кто собирается в Крым, нужно иметь при себе дождевик, палатку, коврик, запас еды и деньги на бензин.

Для байкеров из других городов России на берегу Москвы-реки, рядом с международным байк-центром на улице Нижние Мневники, организован палаточный лагерь. Территория лагеря оборудована биотуалетами, на ней работают полевые кухни и мотоциклетная мастерская.

Старт колонны назначен на утро вторника. В 9.00 начнется концерт группы Э.С.Т. ("Электро Судорожная терапия"). А в 10 утра, получив благословение от настоятеля храма на Воробьевых горах, протоиерея Андрея Новикова, мотоциклисты отправятся в путь по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Керчь – Севастополь. Завершится поездка у горы Гасфорта, где 8 и 9 августа пройдет байк-шоу.