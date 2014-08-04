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04 августа 2014, 11:47

5 августа стартует мотопробег Москва – Севастополь

байкеры Ночные волки Крым байк-шоу

5 августа стартует мотопробег Москва – Севастополь

В Москве собираются мотоциклисты, желающие поучаствовать в августовском шоу байкеров в Севастополе, которое проводится под эгидой старейшего мотоклуба "Ночные волки". 5 августа колонна гостей байк-шоу стартует из Москвы в Крым.

Информация о подготовке к мотопробегу появилась на официальном сайте мотоклуба "Ночные волки". Принять участие в пробеге могут все желающие. Главное условие: исправный мотоцикл и умение на нем ездить. Также тем, кто собирается в Крым, нужно иметь при себе дождевик, палатку, коврик, запас еды и деньги на бензин.

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Для байкеров из других городов России на берегу Москвы-реки, рядом с международным байк-центром на улице Нижние Мневники, организован палаточный лагерь. Территория лагеря оборудована биотуалетами, на ней работают полевые кухни и мотоциклетная мастерская.

Старт колонны назначен на утро вторника. В 9.00 начнется концерт группы Э.С.Т. ("Электро Судорожная терапия"). А в 10 утра, получив благословение от настоятеля храма на Воробьевых горах, протоиерея Андрея Новикова, мотоциклисты отправятся в путь по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Керчь – Севастополь. Завершится поездка у горы Гасфорта, где 8 и 9 августа пройдет байк-шоу.

Шоу в Севастополе

Байк-шоу "Ночных волков" проходит на площадке у горы Гасфорта с 2009 года. В этом году билет на шоу стоит 500 рублей, парковка автомобиля – 250 рублей, и во столько же обойдется размещение палатки на территории байк-шоу. Чтобы поставить палатку на берегу озера, нужно будет заплатить 500 рублей.

В программе шоу мотофристайл, а также концерты групп "Пикник", "Ария", "Ногу Свело!", "Смысловые Галлюцинации", "Кипелов", "Алиса", "Ва-Банк", "Черный кофе". В кульминационной части шоу выступят Игорь Демарин и Гарик Сукачев. Кроме того, в рамках шоу пройдет турнир по профессиональному боксу, где российский боксер Дмитрий Чудинов выступит против француза Мехди Буалдла.

Специальным гостем шоу станет Стивен Сигал.

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