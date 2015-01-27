В прошлом году с улиц эвакуировали более 15 тысяч брошенных автомобилей

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В 2014 году и в начале этого года с улиц столицы эвакуировали более 15 тысяч брошенных машин, при хозяева забрали около 10 тысяч из них. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, еще более четырех тысячей автомобилей были утилизированы, передает корреспондент M24.ru. Бирюков также добавил, что все работы ведутся совместно с судебными приставами.

Отметим, в 2013 году в Москве было обнаружено 16,3 тысячи брошенных автомобилей. Владельцы забрали только четыре тысячи из них.

Новые правила эвакуации автохлама

Напомним, с первого января в столице заработал новый порядок утилизации брошенных машин. Такими будут считаться машины, которые более 30 суток стоят на проезжей части или во дворе, а также транспортные средства, владельца которых невозможно установить.

Бесхозные авто будут выявлять на основании жалоб жильцов и в ходе специальных рейдов. После обследования машины сфотографируют, на них составят акт. Владельцев автохлама будут искать в течение двух недель через ГИБДД. Если их найдут, у хозяев будет три месяца на то, чтобы исправить ситуацию - представить документы на авто, заплатить штраф и забрать машину. В противном случае транспортное средство утилизируют.

Решение об утилизации машин будет принимать комиссия в составе сотрудника ГИБДД, работника ЖКХ, представителя местной управы и работника ОАТИ. Технической стороной вопроса будет заниматься ГБУ "Автомобильные дороги".