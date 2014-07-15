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МО

15 июля 2014, 12:30

Гонки автомобилей и самолетов пройдут на аэродроме Раменское

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Фото: организаторы шоу "Форсаж"

Реактивное шоу "Форсаж" пройдет 16 и 17 августа на аэродроме Раменское в подмосковном Жуковском в рамках демонстрационной программы III Международного форума "Технологии в машиностроении - 2014" и международной выставки "Оборонэкспо - 2014".

На взлетной полосе аэродрома "померятся" скоростью и разгонной динамикой воздушный и наземный транспорт.

"В заездах примут участие лучшие российские военные летчики-испытатели, а также звезды российского и международного автоспорта, чемпионы России и мира", – отметили организаторы.

Летчики будут выступать на спортивных Як-52, реактивных учебных L-39, Zr-130, истребителях 4-го поколения МиГ-29, Су-30. Автомобилисты будут управлять суперкарами и болидами международных гоночных серий: мускул-карами Ford Mustang, Dodge Challenger, Nissan GTR, суперкарами Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin и формульными болидами.

Зрителей ждет серия парных заездов на ускорение и на скорость между различными типами автомобилей и самолетов; летная программа с участием лучших пилотажных групп; экспозиция авиационной техники и уникальных автомобилей в нескольких категориях "суперкары","спорт", "кастом", "тюнинг", "ретро", "культовые марки и модели". Также представят экспозицию автомобильных клубов и шоссейные тест-драйвы суперкаров и спортивных автомобилей.

Всего продемонстрируют более двух тысяч единиц уникальной техники.

Для удобства зрителей оборудуют трибуны с видом на взлетную полосу и VIP-lounge зоны. Дети смогут принять участие в картинге, заглянуть в авиационные и автомобильные павильоны и поиграть в детском городке.

В 1931 году итальянский гонщик Тацио Нуволари на Alfa Romeo 8C 2300 впервые в мире вышел на дистанцию с самолетом Caproni-100.

Позже в автомобильно-авиационных соревнованиях принимали участие пилоты гонок "Формула-1", чемпионы мира Жиль Вильнев, Михаэль Шумахер и Дэвид Култхард.

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