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Автомобили

09 августа 2016, 14:40

Аналитики предсказали рост спроса на подержанные автомобили в России

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Фото: m24.ru/Александр Авилов

Спрос на легковые автомобили с пробегом в ближайшее время будет расти. Автодилеры стали активнее осваивать это направление. В тройку лидеров по продажам входят Lada, Toyota и Nissan.

Руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что сейчас на рынке подержанных машин преобладают 3–5-летние иномарки.

"В последние годы продажи новых автомобилей росли хорошими темпами, и теперь эти довольно свежие 3-5 летние иномарки вышли на вторичный рынок. Продажи новых автомобилей падают, и дилеры вынуждены искать какие-то новые направления – сервис и продажу машин с пробегом. Они стараются цивилизовать авторынок", – сказал он.

Продажи подержанных машин за год вырастут на 12%

Как пишут "Известия", по итогам года продажи подержанных авто достигнут 5–5,5 миллиона единиц. Это на 12 процентов превысит показатель предыдущего года. По прогнозам агентства "Автостат", продажи новых автомобилей наоборот падают. По итогам года их сбыт снизится на 13–14 процентов. Еще в первом полугодии 2013 года в России было продано порядка 1,2 миллиона новых автомобилей, а в январе–июне прошлого – всего 600 тысяч.

Через три года в России сформируют национальную базу автомобилей. База позволит с помощью VIN (уникального серийного номера) быстро узнать всю историю машины. К концу 2017 года там будет размещена детальная информация о 50 процентах автомобилей, зарегистрированных в России, в их числе почти обо всех авто моложе семи лет. Сервис покажет реальный пробег машины, количество владельцев, попадало ли авто в ДТП, находится ли оно под залогом в банке и многое другое.

На сегодняшний день вторичный авторынок, по большей части, обходится без официальных посредников. За прошедший год лишь около 8 процентов подержанных автомобилей было продано через дилеров.

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