Бесплатные электрокары пустят еще по двум кладбищам

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К середине мая на Домодедовском и Алабушевском кладбищах пустят бесплатные электромобили, передает mos.ru. Машины призваны помочь маломобильным гражданам во время массовых посещений кладбищ. В частности, на православный праздник Троицу, который пройдет 19 июня.

"Сейчас мы разрабатываем маршруты для транспорта, определяем начальные и конечные остановки. По аналогии с кладбищами, где уже организована помощь маломобильным гражданам, точки для монтажа остановок будут выбраны у входной группы и дальнего участка некрополя", – сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

Услуга будет предоставляться для пассажиров каждый день с 09:00 до 17:00. Один электромобиль рассчитан на шесть человек и способен развить скорость до 24 километров в час. Сиденья в салонах оснащены ремнями безопасности. Поездки будут бесплатными и доступными для посетителей кладбищ.

Ранее электромобили уже закупили для перевозки пассажиров по территориям трех столичных кладбищ: Митинского, Николо-Архангельского и Перепечинского.