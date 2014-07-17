Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

ЧП

17 июля 2014, 21:44

Авиакомпании мира прекращают полеты над Украиной

авиакомпании авиакатастрофы Украина Boeing-777 чп

Несколько авиакомпаний отказались от полетов над Украиной

Ряд мировых авиакомпаний заявили о прекращении полетов над Украиной в связи с катастрофой "Боинга 777" в Донецкой области.

В частности, совершать рейсы в обход Украины будет "Аэрофлот" , сообщается в официальном Твиттере авиаперевозчика.

Кроме того, приостанавливает полеты в Киев казахстанская авиакомпания "Эйр Астана", сообщает МИА "Россия сегодня".

Также немецкая компания Lufthansa будет выполнять рейсы, минуя воздушное пространство восточной Украины, сообщает канал "Москва 24".

Ссылки по теме


Также от полетов через территорию Украины откажется компания "Трансаэро".

Напомним, Boeing 777 малайзийских авиалиний рухнул в четверг на территории Украины недалеко от российской границы.

Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать