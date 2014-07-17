Авиакомпании мира прекращают полеты над Украиной

Несколько авиакомпаний отказались от полетов над Украиной

Ряд мировых авиакомпаний заявили о прекращении полетов над Украиной в связи с катастрофой "Боинга 777" в Донецкой области.

В частности, совершать рейсы в обход Украины будет "Аэрофлот" , сообщается в официальном Твиттере авиаперевозчика.

Кроме того, приостанавливает полеты в Киев казахстанская авиакомпания "Эйр Астана", сообщает МИА "Россия сегодня".

Также немецкая компания Lufthansa будет выполнять рейсы, минуя воздушное пространство восточной Украины, сообщает канал "Москва 24".





Также от полетов через территорию Украины откажется компания "Трансаэро".

Напомним, Boeing 777 малайзийских авиалиний рухнул в четверг на территории Украины недалеко от российской границы.

Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли.