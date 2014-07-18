Потерпевший крушение Boeing прошел проверку за 6 дней до катастрофы

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Boeing 777, потерпевший крушение на территории Украины, прошел проверку за шесть дней до авиакатастрофы. Неполадок в работе лайнера выявлено не было, сообщает пресс-служба компании "Малайзийские авиалинии".

Самолет был выпущен 17 лет назад и имел налет в 75,3 тысячи часов. Следующая проверка лайнера должна была состояться 27 августа.

Напомним, о крушении самолета стало известно вечером 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта "Малайзийских авиалиний". По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур и следовал на высоте 10600 метров. На борту находилось 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли. Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени.

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и заявил о необходимости тщательно расследовать причины авиакатастрофы. В этом могут помочь "черные ящики" разбившегося самолета.