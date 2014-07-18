ОБСЕ призвала оцепить место крушения малайзийского Boeing

Фото: ИТАР-ТАСС

Миссия ОБСЕ потребовала оцепить место крушения малайзийского лайнера Boeing 777. На место происшествия направлены специалисты для поиска "черных ящиков", сообщает МИА "Россия сегодня".

В ОБСЕ заявили, что ополченцы дали гарантии безопасности наблюдателям и международным следователям, которым предстоит работать на месте крушения самолета.

Напомним, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение вечером 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта. По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - все, кто находился на борту.

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также правительствам тех стран, чьи граждане оказались в числе пассажиров потерпевшего крушение лайнера.