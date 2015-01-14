Доходный дом XIX в Настасьинском переулке отреставрируют за счет инвестора

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Столичные власти объявили аукцион на право аренды доходного дома в Настасьинском переулке. Все финансовые расходы по реставрации возьмет на себя инвестор.

Победитель торгов использует здание площадью около 780 квадратных метров по своему усмотрению. При этом во после реставрации здание сохранит свою культурную и историческую значимость.

Двухэтажное каменное здание с подвалом, построенное в 1911 году по проекту архитектора Клавдия Розенкампфа, является объектом культурного наследия. В доходном доме в разные годы жили польский поэт Адам Мицкевич и режиссер, педагог, художник, театральный организатор Федор Комиссаржевский.

Главный фасад здания сохранил первоначальную композицию, задуманную Розенкампфом. Часть доходного дома отремонтировали в 2000-х годах. В рамках первого этапа запланированных реставрационных работ выполнят инженерное обследование здания, затем будет разработана проектная документация.

"Арендатору запрещено заниматься внутренней и внешней перепланировкой объекта, делать пристройки, использовать территорию земельного участка под новое строительство, размещать здесь гаражи, склад, бани и сауны. Инвестор обязан содержать объект и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии", - сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Добавим, что после реставрации арендная плата составит один рубль за квадратный метр в год сроком на 49 лет. Победителя торгов назовут 4 февраля.

Напомним, в Москве практика льготной аренды объектов культурного наследия с целью их реставрации стартовала в 2012 году. За время действия программы на аукционы были выставлены 11 объектов.

Ранее сообщалось о ремонте семи старинных доходных домов в Настасьинском переулке. Сдавать объекты культурного наследия за символическую плату в обмен на реставрацию начали в 2012 году. Для доходных домов в Настасьинском переулке назначали цену в 13 с половиной миллионов рублей в год. Финансирование реставрационных работ возложили на плечи столичных бизнесменов.