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Следствие

24 ноября 2013, 16:55

Следователи проводят проверку в отношении депутата Кирилла Жигарева

алкоголь следствие водители водительские права проверки следователи депутаты Кирилл Жигарев

Следователи проводят проверку в отношении депутата Кирилла Жигарева

Столичное управление следственного комитета проводит проверку в отношении депутата Московской областной Думы Кирилла Жигарева, который был задержан за езду в нетрезвом виде и предъявил полицейским поддельные права.

Накануне автомобиль Жигарева Toyota Land Cruiser был остановлен сотрудниками ДПС на улице Удальцова. Как показало освидетельствование, в крови мужчины обнаружен алкоголь - 0,38 промилле.

Кроме того, сотрудников ГИБДД смутил вид водительского удостоверения нарушителя. Они пришли к выводу, что права имеют признаки подделки и были напечатаны на цветном принтере или ксероксе.

Ситуацию прокомментировал отец Кирилла Жигарева – Сергей Жигарев: "Ему 25 лет. Он находится в том возрасте, когда должен самостоятельно отвечать за свои поступки. Если его вина следствием будет доказана, то он должен ответить по закону. И даже больше, поскольку депутатский мандат накладывает еще большую ответственность перед обществом. Я рекомендовал ему временно приостановить свое членство в партии, чтобы не бросать на нее тень".

Материалы об использовании поддельного водительского удостоверения были переданы для принятия процессуального решения в территориальное подразделение Следственного комитета, отметили в пресс-службе столичного МВД.

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