В офисе "За права человека" поместят учреждение департамента соцзащиты

Лев Пономарев. Фото: ИТАР-ТАСС

В бывшем офисе движения "За права человека" разместят учреждение департамента социальной защиты Москвы. Вопрос возвращения организации Льва Пономарева в здание в Малом Кисловском переулке закрыт.

Об этом сообщили в столичном департаменте имущества. Организацию пришлось выселить в связи с задолженностью по арендной плате, передает "Интерфакс".

Сам Пономарев считает решение необоснованным, так как аренда фактически не была расторгнута.

"Нельзя сказать, что мы задолжали городу. Аренда у нас была проплачена до августа", - отмечает лидер движения "За права человека".

Сейчас сотрудники организации обитают в помещениях Московской Хельсинской группы и Независимого совета по правам человека.

Напомним, в ночь на 22 июня полиция взяла штурмом офис движения "За права человека".