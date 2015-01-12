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Авиа и аэропорты

12 января 2015, 04:11

150 туристов из России не могут вылететь с горнолыжного курорта в Лапландии

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Фото: ТАСС

Порядка 150 туристов из России, среди которых в основном дети, уже в течение 12 часов не могут вылететь в Москву с горнолыжного курорта Леви, расположенного в финской Лапландии. Об этом сообщает ТАСС.

Туристы должны были вылететь рейсом 9344 авиакомпании "Ямал" из аэропорта Киттиля в 14.20 по местному времени. Однако не улетели до сих пор.

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Пассажиры прошли паспортный контроль и уже более 12 часов ждут рейса. Им выдали лишь по 6 евро на еду, не предоставили спальные места, не дали возможности вернуться в гостиницу, которая расположена совсем рядом.

В финской компании "Easy Travel", организовавшей поездку, ТАСС сообщили, что чартерный рейс "Ямала" не смог вылететь за россиянами из-за плохих погодных условий в районе аэропорта "Домодедово". "Прибытие самолета в Москву ожидается в 6.30 утра", - сказал собеседник агентства.

Напомним, сильные снегопады обрушились на столицу. Накануне в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 27 сантиметров.

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