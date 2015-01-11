В аэропортах Москвы из-за снегопада задерживаются десятки рейсов

Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы

Из-за снегопада, который обрушился на Москву, в столичных аэропортах задерживаются более 50 рейсов. По данным электронных табло, из-за метеоусловий время вылета откладывается незначительно. Службам требуется время для расчистки полос.

Так, в Домодедово задерживается вылет 15, а также прилет десяти рейсов. В аэропорту Внуково, в соответствии с данными электронного табло аэропорта, задерживается прилет десяти рейсов. Онлайн-табло аэропорта Шереметьево свидетельствует о задержке отправления девяти рейсов, прибытия более десяти рейсов.

Из-за сложных погодных условий пассажирам рекомендуют добираться до аэропортов на аэроэкспрессах.

Напомним, сильные снегопады обрушились на столицу. Накануне в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 27 сантиметров.

Снегоуборочная техника в столице работает в особом режиме. Самосвалы отвозят снег в специальные снегоплавильные пункты. Для ручной уборки снега задействовано гораздо большее количество дворников, чем это принято обычно.