Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля 2013, 17:31

Транспорт

Пассажир рейса Москва - Анапа устроил драку на борту самолета

Пассажир рейса Москва - Анапа устроил драку на борту самолета

Пассажир рейса Москва - Анапа устроил драку на борту самолета. По словам очевидцев, мужчина выражался нецензурно и вел себя неадекватно. Когда самолет прилетел, дебошира попытались задержать, но тот ударил полицейского ногой. Как выяснилось, пассажир был в состоянии наркотического опьянения.

Отметим, последнее время участились случаи хулиганства на борту самолетов. Зачастую готовящиеся к веселому отдыху пассажиры уже садятся на борт в пьяном состоянии, после чего начинают устраивать скандалы и кидаются на персонал с кулаками.

Так, например, за пьяный дебош в аэропорту в Домодедово мужчина получил 2 года условно. Сергея Кабалова, объявленного Россией в международный розыск по подозрению в покушении на угон самолета Москва - Хургада, задержали в Белоруссии. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

А известного в прошлом российского самбиста Александра Емельяненко оштрафовали на 700 рублей за пьяный дебош на борту самолета Москва - Барнаул.

Некоторые авиакомпании уже составили свои "черные списки" пассажиров, которые систематически нарушают порядок в самолете. Депутаты Госдумы ранее уже предложили ужесточить законодательство: прекратить продажу алкоголя в магазинах Duty Free и даже запретить хулиганам летать.

Сюжет: Дебоширы в самолетах
аэропорты пассажиры дебоширы чп авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика