Пассажир рейса Москва - Анапа устроил драку на борту самолета

Пассажир рейса Москва - Анапа устроил драку на борту самолета. По словам очевидцев, мужчина выражался нецензурно и вел себя неадекватно. Когда самолет прилетел, дебошира попытались задержать, но тот ударил полицейского ногой. Как выяснилось, пассажир был в состоянии наркотического опьянения.

Отметим, последнее время участились случаи хулиганства на борту самолетов. Зачастую готовящиеся к веселому отдыху пассажиры уже садятся на борт в пьяном состоянии, после чего начинают устраивать скандалы и кидаются на персонал с кулаками.

Так, например, за пьяный дебош в аэропорту в Домодедово мужчина получил 2 года условно. Сергея Кабалова, объявленного Россией в международный розыск по подозрению в покушении на угон самолета Москва - Хургада, задержали в Белоруссии. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

А известного в прошлом российского самбиста Александра Емельяненко оштрафовали на 700 рублей за пьяный дебош на борту самолета Москва - Барнаул.

Некоторые авиакомпании уже составили свои "черные списки" пассажиров, которые систематически нарушают порядок в самолете. Депутаты Госдумы ранее уже предложили ужесточить законодательство: прекратить продажу алкоголя в магазинах Duty Free и даже запретить хулиганам летать.