Сироты и пенсионеры получат бесплатных адвокатов

Департамент социальной защиты готовится внести на рассмотрение в Мосгордуму поправки в закон "Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам РФ в Москве", сообщает газета "Известия".

Подготовленный документ расширяет круг граждан, имеющих право воспользоваться бесплатной правовой поддержкой, а также спектр категорий дел, по которым льготники могут привлечь к сотрудничеству государственного адвоката.

Если раньше безвозмездные юридические услуги оказывались только москвичам, чей доход ниже прожиточного минимума, то теперь к ним добавились пенсионеры, находящиеся на соцобслуживании, инвалиды I и II групп, дети-сироты, ветераны ВОВ и недееспособные граждане.

Привлечь бесплатного адвоката можно будет при рассмотрении дел, связанных с недвижимостью, жилищным и земельным правом, трудовым правом, а также с госструктурами – коммунальщиками и чиновниками, ответственными за начисление пенсий и пособий.

Бесплатные юристы будут не просто консультировать граждан, но и помогать им составлять необходимые документы и, при необходимости, представлять их интересы в суде.